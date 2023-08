Robert Karaś na dopingu. Gwiazda polskiego sportu nie gryzie się w język. "Jest oszustem"

W maju Robert Karaś został nowym rekordzistą świata w triathlonie na dystansie 10-krotnego Ironmana. Polak podczas zawodów w Brasil Ultra Tri osiągnął czas 164 godzin, 14 minut i dwóch sekund . Poprzedni najlepszy wynik wynosił 182 godziny 43 minuty i 43 sekundy i należał do Belga Kennetha Vanthuyne'a .

"Najbardziej denerwujący jest fakt, że pod postami oszusta, bo tak należy mówić o Karasiu, pojawiają się wpisy celebrytów, którzy go bronią" - przyznała w rozmowie z TVP Sport mistrzyni świata w czwórce podwójnej z 2018 roku.

Tym bardziej że Karaś nie ma sobie nic do zarzucenia i obwinił Michał Rynkowskiego, szefa POLADA, że przez niego stracił 600 tysięcy złotych w jeden dzień. Chodzi o sponsorów, którzy mieli się od niego odwrócić, bo szef Polskiej Agencji Antydopingowej na swoim profilu w mediach społecznościowych nazwał to zdarzenie " jedną z najpoważniejszych spraw w historii polskiego sportu ".

Doping u Roberta Karasia. Gwiazdy sportu mówią jednoznacznie