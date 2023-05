Robert Karaś może dokonać niemożliwego. "Nadszedł czas, by cierpieć"

Od strażaka do Ironman

W 2022 r. wystartował w 10-krotnym Ironmanie i wiele wskazywało na to, że przekroczy kolejną granicę ludzkich możliwości i pobije rekord świata. Niestety problemy zdrowotne i decyzja lekarzy zmusiły zawodnika do przerwania zawodów. W tegorocznym Pucharze Świata Karaś wystąpi pod patronatem polskiej federacji freak fightowej FAME MMA.

FAME MMA & Robert Karaś

Nasz zawodnik przy publikacji zdjęcia na Instagramie zaczerpnął cytatu z książki Kiliana Jorneta Burgady pt. "Biec albo umrzeć", który brzmi: "Nadszedł czas, by walczyć, nadszedł czas, by cierpieć, nadszedł czas, by wygrywać". Karaś tym samym wskazuje, że czeka go mordercze wyzwanie, któremu będzie chciał podołać.