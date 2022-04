"Reset" mistrzyni olimpijskiej. Dla zdrowia psychicznego odpocznie od sportu

Reprezentantka USA Chloe Kim ma zaledwie 22 lata, a już zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach snowboardingu - pochodząca z Kalifornii specjalistka od halfpipe'u już w wieku 14-15 lat zdobywała pierwsze wyróżnienia podczas Winter X Games, a mając niespełna 19 lat po raz pierwszy została mistrzynią świata - po raz pierwszy, bowiem swój wyczyn powtórzyła także dwa lata później.

Niezwykle uzdolniona zawodniczka zdążyła również zabłysnąć na igrzyskach olimpijskich - złoty medal zgarnęła zarówno w Pjongczangu w 2018 roku, jak i w Pekinie nieco ponad dwa miesiące temu. Kim jest bez wątpienia u szczytu kariery i... na razie jej wystarczy.



Snowboarding. Chloe Kim chce odpocząć rok i dalej cieszyć się sportem

Snowboardzistka w rozmowie z Cheddar News ogłosiła niespodziewanie, że pragnie przez rok odpocząć zupełnie od sportu. Dlaczego? "Po prostu dla mojego zdrowia psychicznego" - tłumaczy sportsmenka.

"Zwyczajnie chcę się trochę zresetować, nie chcę wracać do tego wszystkiego po tak świetnym, ale jednocześnie wyczerpującym roku, pamiętając, że był to rok olimpijski. Tak więc chcę po prostu cieszyć się chwilą, doświadczyć jej w pełni i powrócić, kiedy będę gotowa" - orzekła.

"Plan na razie jest jednak zdecydowanie taki, aby zdobyć trzeci medal" - dodała po chwili Kim, odnosząc się do zimowych IO 2026, które odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.



Zimowe IO 2026. Chloe Kim chce zrobić coś, co nie udało się dotychczas żadnej zawodniczce

Cel ten jest podwójnie ważny - jeśli Amerykanka zdoła dopisać do swojego konta trzeci krążek ze złotego kruszcu, to zostanie pierwszą kobietą, która trzykrotnie sięgała po tytuł olimpijskiej mistrzyni w snowboardzie. Jej plan dotyczący roku przerwy może więc w takich okolicznościach wielu zdziwić, ale ważne jest jedno - Chloe Kim podchodzi do całej sprawy w sposób przemyślany i takie zachowanie nie wygląda na wynik jakichś problemów mentalnych.

Portal CBS Sports wskazuje, że pod nieobecność 22-latki sympatycy zimowych sportów powinni śledzić poczynania przede wszystkim dwóch zawodniczek - Hiszpanki Queralt Castellet (srebrnej medalistki z Pekinu w halfpipe'ie) oraz Japonki Seny Tomity (zwyciężczyni ostatnich Winter X Games).

Kolejne zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się dokładnie 6 lutego 2026 roku. Nawet wówczas Kim będzie miała przed sobą jeszcze potencjalnie wiele lat kariery - i zapewne jeszcze nie raz zachwyci kibiców.

