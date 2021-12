Wydało im się to przerażające, ale jednak prawdopodobne. Mieliśmy niedzielny ranek 13 grudnia 1981 roku, od dawna sytuacja w Polsce była bardzo napięta. Po przemianach, do których doprowadziły porozumienia sierpniowe z 1980 roku, władza ludowa coraz bardziej się radykalizowała. Warunki porozumienia coraz częściej były łamane, dochodziło do prowokacji i konfrontacji. Wyglądało to kiepsko.



- Wybuchła wojna - brzmiało jak wkroczenie wojsk radzieckich do Polski, czego tak wiele osób się wtedy obawiało. Podczas destabilizacji sytuacji na Węgrzech w 1956 roku czy Czechosłowacji w 1968 roku Armia Czerwona ruszyła do natarcia. W Polsce też przecież mogła to zrobić.

Polscy hokeiści na trawie przebywali w Indiach od kilku dni. Mistrzostwa świata miały się tu rozpocząć w dość nietypowym terminie, bo na przełomie roku. Ruszały 29 grudnia 1981 roku meczem Indii z Malezją, a następnego dnia Polska miała rozegrać swój pierwszy pojedynek mundialu z RFN. Sylwestra biało-czerwoni spędzali więc na turnieju mistrzowskim i to w dalekim, egzotycznym kraju.

Stan wojenny w Polsce, mundial w Indiach

Gdyby nie decyzja o tym, by polecieć do Indii wcześniej, zapewne polska reprezentacja w ogóle by na mistrzostwach świata nie wystartowała. A przecież w latach siedemdziesiątych polski hokej na trawie awansował do szerokiej czołówki światowej. Polacy na mundialach w 1975 roku w Malezji oraz w 1978 roku w Argentynie zajmowali dziewiąte miejsca. Na okrojonych igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 roku przegrali walkę o brązowy medal z ZSRR. Potrafili wygrać z Holendrami, Belgami, bardzo wartościowe były też remisy 2-2 z Pakistanem (na mundialu) i Indiami (na igrzyskach).



Indie i Pakistan były wielkimi potęgami hokeja na trawie. Do 1980 roku z czternastu turniejów olimpijskich Hindusi wygrali osiem, a Pakistańczycy - dwa. Kiedy więc pojawiło się zaproszenie dla Polski, by do Azji polecieć sporo przed turniejem i pograć sparingi z Indiami i Pakistanem, żal było nie skorzystać z okazji tak cennej konfrontacji.



9 grudnia 1981 roku, na cztery dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, polska reprezentacja samolotem Ił-62 linii LOT poleciała do Bombaju.

Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że to kończyło podróż. - Mecze mieliśmy zorganizowane głęboko w Pendżabie, więc musieliśmy pojechać tam pociągiem. Podróż trwała dwa dni - wspominał Marek Cichy, wówczas trener polskiej drużyny. A zawodnik Zbigniew Rachwalski mówił: - Graliśmy mecze z zespołami indyjskimi i pakistańskimi, po obu stronach granicy. To było o tyle trudne, że Indie i Pakistan żyły ze sobą jak pies z kotem. Przekraczanie tej linii demarkacyjnej między nimi odbywało się tak, że Pakistańczycy nas dowozili w jedno miejsce, następnie szliśmy piechotą i przejmowali nas Hindusi.



Kiedy więc Hindus zaczął pukać do drzwi pokoi hotelowych Polaków w niedzielę 13 grudnia, w nadgranicznej miejscowości Barela i krzyczał "wojna", mieli prawo pomyśleć, że chodzi o kolejny konflikt indyjsko-pakistański. Hindusi dodali jednak zaraz: - Wojna wybuchła w waszym kraju, w Polsce!



- Zamarłem - wspominał Zbigniew Rachwalski, który wyjechał na mistrzostwa z ciężkim sercem. Zostawił w kraju kilkumiesięcznego syna.



Stan wojenny. Polska reprezentacja bez kontaktu z krajem

Ze strzępów informacji docierających do Indii można było wysnuć taki wniosek - telewizje pokazywały czołgi na ośnieżonych ulicach, gazety w Indiach donosiły o ofiarach śmiertelnych, więc wyglądało to groźnie. Telefony nie działały, nie było żadnego kontaktu z krajem. Barela znajdowała się o dwa dni drogi pociągiem od Bombaju i polskiej placówki dyplomatycznej. A Hindusi nie mieli wątpliwości, że Polska jest jak Afganistan, zaatakowany dwa lata wcześniej przez Armię Czerwoną. W ich pojęciu Polskę czekało to samo.



Polscy laskarze wspominają, co trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, że do chwili powrotu do Polski nie mieli żadnego kontaktu z bliskimi, jakichkolwiek informacji. Wysłali listy i pocztówki, niektóre doszły, ale nie wszystkie i po długim czasie.

Do powrotu, którego mogło nie być, bowiem reprezentacja Polski w pewnym momencie zrobiła zebranie i na nim padło kluczowe pytanie: kto wraca do Polski stanu wojennego, a kto zostaje za granicą? Jednym z rywali biało-czerwonych była zespół Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy zaproponowali polskim zawodnikom azyl, ale nikt się nie zgodził. Nawet na azyl w Australii i Nowej Zelandii, które grały na mundialu i też zwróciły się do polskich graczy z taką propozycją.



Stan wojenny. Polska stawiła się w Bombaju

Organizatorzy mistrzostw świata nie mieli dostatecznych informacji na temat tego, że polska drużyna od dawna jest w Indiach i gra tu sparingi. Kiedy więc 29 grudnia ruszał mundial, uznali za oczywiste, że reprezentacja kraju pogrążonego w wojnie domowej się wycofała. Taki wydany został komunikat, więc jakie było zdumienie wszystkich, gdy biało-czerwoni stawili się w Bombaju na meczu z RFN. Przegrali go wtedy 3-5, ale potem mieli całkiem udany turniej. Pokonali 2-1 Argentynę, 1-0 Hiszpanię i w meczach o miejsca 5-8 starli się w prestiżowym pojedynku ze Związkiem Radzieckim.



Marek Cichy: - Hindusi byli pewni, że będzie krwawy mecz, bo będziemy chcieli wziąć odwet. na Rosjanach. Nic takiego się nie stało. Nikt nie użył laski do prania się po głowach.



A Zbigniew Rachwalski wspominał, że początkowo nawet się zagotował na tych "ruskich", ale potem pomyślał: - Co ci radzieccy sportowcy są winni całej tej polityki?



Polacy przegrali mecz 0-1 i zajęli ósme miejsce. Do domu wracali przez Moskwę. - Moskwa... ciary szły - opowiadał Zbigniew Rachwalski, ale to właśnie z tej styczniowej Moskwy mogli pierwszy raz zadzwonić do bliskich i powiedzieć, że są cali, zdrowi. I wracają.