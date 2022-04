Rekordowy frame w Crucible i rekord zwycięstw "Rakiety"

W 22. partii zawodnicy spędzili przy stole 85 minut i 22 sekundy, bijąc poprzedni rekord o 51 sekund. Mistrzostwa świata w Crucible rozgrywane są od 1977 roku.

To był chyba decydujący moment meczu. Obaj snookerzyści w rekordowym framie mieli okazje, aby przechylić go na swoją korzyść. Ostatecznie udało się to Chińczykowi.

W kolejnej partii Yan Bingtao wbił 112 punktów i mógł cieszyć się z awansu do ćwierćfinału. W nim zagra z Markiem Williamsem. Walijczyk, trzykrotny mistrz świata, w tegorocznej imprezie na razie imponuje formą.

Snooker. Rekordowa wygrana Ronniego O'Sullivana

Wcześniej awans do ćwierćfinału zapewnił sobie Ronnie O'Sullivan. Anglik potrzebował w sobotę tylko jednego frame'a, aby zakończyć mecz z Markiem Allenem z Irlandii Północnej. Wygrał go 13-4.

46-letni zawodnik zanotował tym samym 71. zwycięstwo w tej imprezie, bijąc rekord należący do Szkota Stephena Hendry'ego. W ćwierćfinale "Rakieta" zmierzy się z innym z Szkotem Stephenem Maguire'em.