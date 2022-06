Rekordowa kwota za klub. Niesamowite pieniądze!

Grupa Walton-Penner jest kierowana przed spadkobiercę Walmarta Roba Waltona, jego córkę Carrie Walton Penner i jej męża Greg Pennera.

"Ten dzień jest znaczącym krokiem na drodze do ekscytującego, nowego rozdziału w historii Broncos" - powiedział w oświadczeniu dyrektor klubu Joe Ellis.

Umowę sprzedaży musi teraz sprawdzić komisja finansowa NFL, a następnie muszą zatwierdzić ją właściciele klubów. Żeby tak się stało, musi się za nią opowiedzieć 24 właścicieli.

Zatwierdzenie sprzedaży i zamknięcie transakcji zajmie od 60 do 90 dni.

NFL. Poprzednie rekordy dwa razy niższe

Majątek Waltonów jest szacowany przez magazyn "Forbes" na 59 miliardów dolarów netto.

Broncos to jeden z najbardziej utytułowanych klubów NFL. Osiem razy dochodził do Super Bowl, wygrywając trzy tytuły (w latach 1998-99 i 2016 roku).

Do tej pory najdroższym klubem NFL była Carolina Panthers, która w 2018 roku została sprzedana za 2,3 miliarda dolarów. Natomiast rekord w Ameryce Północnej należał do New York Mets, w 2020 roku zapłacono za klub MLB 2,475 miliarda dolarów.