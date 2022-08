Rekordowa cena z aukcji za sportową pamiątkę. Pobity Maradona

Mantle to był jeden z najlepszych bejsbolistów w historii. Całą karierę w MLB spędził w New York Yankees (1951-68), zdobywając w nimi siedem tytułów, a w 1974 roku trafił do Galerii Sław.

Karta, która została sprzedana za rekordową sumę, pochodzi z jego debiutanckiego sezonu. Należała do Anthony'ego Giordano, przedsiębiorca zajmujący się odpadami, który kupił ją w 1991 roku za 50 tys. dolarów.

Mantle pobił Maradonę

Poprzedni rekord, jeśli chodzi o sportowe pamiątki, należał do koszulki Maradony, którą nosił podczas meczu Argentyna - Anglia na mistrzostwach świata w Meksyku. Wtedy strzelił dwa słynne gole - jeden to była "ręka boga", a drugi to rajd przez pół boiska.

"Ośmiocyfrowa suma z aukcji jeszcze 10 lata temu była fantazją. Zawsze wiedzieliśmy, że ta karta przebije rekordy i oczekiwania. Ale to nie sprawia, że jest to mniej ekscytujące" - powiedział o sytuacji z kartą Mantle'a Chris Ivy, dyrektor aukcji sportowych w Heritage Auctions, która przeprowadziła sprzedaż.

