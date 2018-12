Regaty Sydney-Hobart: Ubiegłoroczni zwycięzcy pierwsi na półmetku

Załoga zwycięskiego w 2017 roku jachtu "LDV Comanche" prowadzi w tegorocznych regatach Sydney-Hobart. O godz. 21 czasu polskiego miała do mety ok. 326 mil morskich, niewiele ponad połowę dystansu. Wyrównaną walkę z liderem toczą trzy inne jednostki.

Zdjęcie Trofeum w regatach Sydney-Hobart /PAP/EPA /PAP/EPA



Kapitanem "LDV Comanche" jest Australijczyk Jim Cooney, a wśród załogi jest jego żona Samantha Grant i dzieci Julia i James. Mają ok. dwóch mil morskich przewagi nad "Wild Oats XI", triumfatorem poprzedniej edycji, który został jednak przesunięty na drugą pozycję po proteście złożonym przez "LDV Comanche".

Kilka mil za nimi w niedużej odległości od siebie płyną "Black Jack" i "Infotrack".

Regaty rozpoczęły się o godzinie 3 w nocy czasu polskiego, tradycyjnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W 74. edycji prestiżowych zawodów wystartowało 85 jachtów, trzy z nich już się wycofały z powodu uszkodzeń.

Rolex Sydney Hobart Yacht Race należą do elity pięciu najsłynniejszych profesjonalnych imprez w świecie, obok America's Cup, Volvo Ocean Race, Louis Vuitton Cup i Vendee Globe. To także jedyne regaty na tym szczeblu w formule PRO/AM (profesjonaliści/amatorzy). W połączeniu ze słynnymi w całym żeglarskim świecie warunkami atmosferycznymi panującymi na styku oceanów Indyjskiego i Spokojnego, dorobiły się miana legendarnych.

Po raz pierwszy wyścig odbył się w 1945 roku. Trasa długości 628 mil morskich (1170 km) w linii prostej składa się z sześciu różnych odcinków: startu w ciasnym Sydney Harbour, przybrzeżnej żeglugi wzdłuż wybrzeża Australii, przejścia złowieszczej Cieśniny Bassa, następnie wzdłuż Tasmanii, nieobliczalnej Storm Bay i mety w Hobart.

Do wyścigu zgłoszony był polski, 70-stopowy oceaniczny jacht regatowy "Kosatka Monster Project", ale ostatecznie nie wystartował ze względu na niedopełnienie formalności przez jego chilijskiego właściciela Romana Guerrę i brak ważnej polisy ubezpieczeniowej.

Rekord trasy ustalony w ubiegłym roku przez "LDV Comanche" to dzień, dziewięć godzin, 15 minut i 24 sekundy. Nie wydaje się on zagrożony.

Główne trofeum, jak podkreślają organizatorzy regat - Cruising Yacht Club of Australia i Royal Yacht Club of Tasmania, to Tattersall's Cup. Otrzymuje je najlepsza załoga w klasyfikacji uwzględniającej IRC handicap. Przeliczanie polega na korekcie czasu uzyskanego przez każdy jacht w oparciu o maksymalną teoretyczną prędkość, jaką dana jednostka może rozwinąć, co zależy od jej długości, ożaglowania, masy i innych cech. Ważnym elementem jest właściwy stosunek mocy (powierzchnia ożaglowania) do masy jachtu i jego długości.