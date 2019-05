Regaty eliminacyjne kajakarzy: Naja i Kaczor najlepsi w Poznaniu

Kajakarka Karolina Naja (AZS AWF Gorzów Wlkp.) oraz kanadyjkarz Tomasz Kaczor (Warta Poznań) wygrali po dwa wyścigi w Poznaniu w regatach eliminacyjnych seniorów. Dla trenerów kadry był to ważny sprawdzian przed zbliżającymi się zawodami Pucharu Świata.

Na Torze Regatowym Malta pojawili się wszyscy najlepsi kajakarze i kanadyjkarze. Rywalizowano tylko na jedynkach, a każdy z zawodników musiał wystąpić w dwóch konkurencjach. Wyniki uzyskane w poznańskich regatach pomagają szkoleniowcom w ustaleniu składu i tworzeniu osad na najbliższe międzynarodowe starty.

Świetną formę u progu sezonu zaprezentował Kaczor, który jeszcze pół roku temu poważnie rozważał zakończenie kariery. W styczniu wyleciał do Chin, żeby trenować z tamtejszą kadrą prowadzoną przez byłego selekcjonera polskich kanadyjkarzy Marka Plocha. Na swoim koronnym olimpijskim dystansie 1000 m z ogromną przewagą pokonał rywali. Na finiszu wyciągnął rękę w górę i cieszył się, jakby co najmniej wygrał zawody Pucharu Świata.

- Tym gestem chciałem pokazać, że po tym trudnym dla mnie okresie po mistrzostwach świata i różnych zawirowaniach w moim życiu, ta jedynka jest moją konkurencją i w niej się czuję najlepiej. Do samego końca nie wiedziałem w jakiej jestem formie, bo ostatni raz ścigałem się półtora miesiąca temu na wiosennych mistrzostwach Chin. Wprawdzie wygrałem tam na 500 i 1000 m, ale nie z taką przewagą jak teraz w Poznaniu - tłumaczył dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, który także okazał się najszybszy na 500 m.

To zwycięstwo otwiera zawodnikowi Warty szansę na start w sierpniowych mistrzostwach świata w Szeged.

- Na pewno będę musiał potwierdzać formę na zawodach Pucharu Świata, ale jestem na to przygotowany. Ciężka praca w Chinach przynosi efekty - dodał.

Wśród kobiet także dwa zwycięstwa - na 500 i 200 m - zanotowała Naja, która rok temu wróciła do sportu. Na krótszym dystansie pokonała wicemistrzynię olimpijską w tej konkurencji Martę Walczykiewicz.

- Nie patrzę na to, żeby pokonać Martę, ale chcę po prostu zaprezentować się jak najlepiej. A w tym roku jest znacznie lepiej niż w ubiegłym sezonie. Forma porównywalna do okresu sprzed igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro - oceniła.

Walczykiewicz przyznała, że akurat na tym dystansie bardzo rzadko przegrywała w krajowej rywalizacji.

- Wracam po kontuzji, straciłam prawie dwa miesiące, "uciekły" mi dwa obozy. Z drugiej strony rywalizuję z dziewczynami na podobnym poziomie, a koleżanki tych kilometrów przepłynęły znacznie więcej. Co do 200 metrów, to odkąd startuję w seniorach, przegrałam może dwa, trzy razy w trakcie całej kariery i to tylko z Karoliną. W Poznaniu straciłam do niej zaledwie 0,036 sekundy - tłumaczyła kajakarka KTW Kalisz.

W grupie kanadyjkarek na olimpijskim dystansie 200 m pewnie wygrała brązowa medalistka mistrzostw świata Dorota Borowska. Z kolei wśród kajakarzy na 1000 m triumfował Rafał Rosolski, a na 200 m - Paweł Kaczmarek.

- Myślę, że warto zwrócić uwagę na czas, jaki osiagnął Paweł - 34,8 sekundy to już światowy poziom. Paweł ma szansę powalczyć z najlepszymi zawodnikami na Pucharach Świata. Jest to świetny początek, oby to skończyło się olimpijską kwalifikacją na mistrzostwach świata - skomentował trener kajakarzy Mariusz Słowiński.

Kadrowicze w poniedziałek wrócą do Wałcza, gdzie będą przygotowywać się do pierwszych zawodów Pucharu Świata, które odbędą się w Poznaniu (23-26 maja).

Wyniki:

mężczyźni

K1 200 m

1. Paweł Kaczmarek (KKW 1929 Kraków) 34,865

2. Piotr Mazur (Zawisza Bydgoszcz) 35,529

3. Bartosz Grabowski (Włókniarz Chełmża) 35,537

K1 500 m

1. Przemysław Korsak (KS Power Gorzów) 1.43,721

2. Bartosz Stabno (Posnania) 1.44,421

3. Martin Brzeziński (Zawisza Bydgoszcz) 1.44,449

K1 1000 m

1. Rafał Rosolski (Dojlidy Białystok) 3.42,587

2. Martin Brzeziński (Zawisza Bydgoszcz) 3.44,091

3. Bartosz Stabno (Posnania) 3.44,455

C1 200 m

1. Michał Łubniewski (KU AZS-AWF Politechnika Opole) 39,531

2. Wiktor Głazunow (KS AZS-AWF Gorzów) 39,607

3. Tomasz Barniak (OKSW Olsztyn) 39,755

C1 500 m

1. Tomasz Kaczor (Warta Poznań) 1.54,358

2. Wiktor Głazunowa (AZS AWF Gorzów) 1.54,858

3. Michał Kudła (Posnania) 1.56,710

C1 1000 m

1. Tomasz Kaczor (Warta Poznań) 3.55,436

2. Marcin Grzybowski (MKS Czechowice-Dziedzice) 3.59,816

3. Michał Kudła (Posnania) 4.00,456

kobiety

K1 200 m

1. Karolina Naja (AZS AWF Gorzów Wlkp.) 40,004

2. Marta Walczykiewicz (KTW Kalisz) 40,040

3. Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.) 40,244

K1 500 m

1. Karolina Naja 9AZS AWF Gorzów Wlkp.) 1.53,521

2. Anna Puławska (AZS AWF Gorzów Wlkp.) 1.53,749

3. Katarzyna Kołodziejczyk (Zawisza Bydgoszcz) 1.54,733

K1 1000 m

1. Justyna Iskrzycka (AZS AWF Katowice) 4.08,609

2. Edyta Dzieniszdewska-Kierkla (Sparta Augustów) 4.09,821

3. Małgorzata Puławska (Posnania) 4.14,237

C1 200 m

1. Dorota Borowska (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki) 47,136

2. Magda Stanny (Warta Poznań) 48,444

3. Sylwia Szczerbińska (Cresovia Białystok) 49,728

C1 500 m

1. Magda Stanny (Warta Poznań) 2.18,415

2. Dorota Borowska (NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 2.19,771

3. Sylwia Szczerbińska (Cresovia Białystok) 2.22,103

Autor: Marcin Pawlicki