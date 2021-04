Do skandalicznego zdarzenia doszło w amerykańskiej szkole Moline High School. Zawodnik futbolu amerykańskiego natknął się na zawieszone nad jego miejscem w szatni banany. Czarnoskóry chłopak został wyraźnie upokorzony przez swoich kolegów z drużyny, a nagranie z tego zdarzenia błyskawicznie obiegło sieć.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać czarnoskórego zawodnika futbolu amerykańskiego upokorzonego przez swoich kolegów z drużyny. Chodzi o skandal na tle rasistowskim, którego dopuścili się młodzi sportowcy.

Zawodnik tuż nad swoim miejsce w szatni znalazł powieszone banany. Koledzy z drużyny wyraźnie zmuszali swojego kolegę, aby usiadł na krześle, ale ten nie chciał wykonać ich polecenia. Zawodnicy grozili mu, że jeśli tego nie uczyni, połamią mu kolana. Młody chłopak pod presją usiadł na swoim miejscu, na co sportowcy zareagowali głośnymi okrzykami.

Do zdarzenia doszło w Moline High School w stanie Illinois. Nagranie błyskawicznie obiegło internet i stało się przedmiotem wielu dyskusji.

Zawodników futbolu amerykańskiego spotka kara

Opinię na temat zachowania młodych zawodników wyraził publicznie między innymi szef lokalnej policji, uznając takie postępowanie za "obrzydliwe". Podobne zdanie podziela większość internautów.

Okazuje się, że inicjatorami skandalicznego czynu byli zarówno czarnoskórzy, jak i biali przedstawiciele drużyny. Tożsamość upokorzonego chłopaka jest chroniona, a zdaniem mediów, został on już przeproszony przez swoich kolegów. Sprawa trafiła jednak do wydziału do spraw nieletnich. Wiadomo też, że zachowanie zawodników wziął pod lupę szkolny kurator.

