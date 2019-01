Ranking FIDE: Magnus Carlsen liderem, Polacy w trzeciej dziesiątce

Mistrz świata w szachach Norweg Magnus Carlsen pozostaje liderem rankingu FIDE w notowaniu na 1 lutego 2019. Najlepsi polscy arcymistrzowie Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek zajmują - odpowiednio - 23. i 28. miejsce.

Zdjęcie Magnus Carlsen /AFP



Norweg, zwycięzca turnieju masters w Wijk aan Zee, umocnił się na pierwszym miejscu opublikowanego w czwartek i obowiązującego od 1 lutego zestawienia. Po holenderskiej imprezie jego ranking wzrósł o 10 pkt - do 2845.



Drugie miejsce utrzymał niedawny rywal mistrza w pojedynku o szachową koronę Amerykanin Fabiano Caruana (2828), a o jedną pozycję, na trzecią i czwartą, awansowali Chińczyk Liren Ding (2812) i Holender Anish Giri (2797), dzięki dobrym występom w Wijk aan Zee. Na piąte miejsce spadł natomiast Szachrijar Mamedjarow (2790) z Azerbejdżanu, dla którego nie był to udany turniej.



Największe straty z czołówki poniósł były mistrz świata Władimir Kramnik, który spadł z siódmego na 14. miejsce (2753). Rosjanin ogłosił we wtorek, że kończy zawodową karierę.



Niżej notowany jest także dziesiąty w Holandii Jan-Krzysztof Duda, który stracił siedem punktów rankingowych i z 19. przesunął się na 23. miejsce. Z kolei Radosław Wojtaszek ma taki sam dorobek jak w poprzednim notowaniu, ale awansował z 29. na 28. miejsce.



To jedyni gracze z Polski w pierwszej setce rankingu FIDE w szachach klasycznych.



Ranking FIDE (na 1 lutego 2019):