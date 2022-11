Ranili i zabijali w imię socjalizmu. Wszystko w blasku olimpijskich świateł

Doping w NRD: System objął co najmniej 15 tysięcy sportowców

Plan wcielony w życie w NRD był dopracowany do perfekcji. Powstały specjalne grupy naukowców, tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa, a także specyficznych skautów. Ci ostatni poszukiwali sprawnych fizycznie dzieci, którym następnie rujnowano życie. Lekarze podawali im skrajnie niebezpieczne anaboliki, wmawiając młodym sportowcom, że to witaminy, które poprawią ich możliwości.

Takich, jak ona, było co najmniej 15 tysięcy - tak wynika z odtajnionych akt. Być może w rzeczywistości skala działań była nawet większa, jednak prawda już nigdy nie wyjdzie na jaw. To, co wiadomo na pewno, to że system był piekielnie skuteczny. Pełnymi garściami korzystał z ułomności socjalizmu, który brutalnie zabijał marzenia i ambicje młodych ludzi. Indywidualizm, plany, chęć wybicia się z tłumu - to wszystko, co napędza cywilizacyjny rozwój, w systemie politycznym NRD uchodziło za przejawy zgniłego kapitalizmu. A takowe trzeba przecież karać.