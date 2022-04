"Rakieta" z kolejnym rekordem. Tylko dwa kroki od wielkiej historii

W środę zawodnicy przystępowali do trzeciej sesji meczu przy stanie 11-5 dla "Rakiety". Jeśli Szkot miał jeszcze jakieś nadzieje na powrót, to szybko zostały one zgaszone.

O'Sullivan wbił 71 i 126 punktów, zapewniając sobie wygraną i awans. Anglik po raz 13. zagra w półfinale mistrzostw świata, czym o jedno przebił osiągnięcie Stephena Hendry'ego. Wcześniej na tegorocznym czempionacie pobił rekord Szkota m.in. w liczbie zwycięstw w poszczególnych meczach.

"Rakieta", który zagra w półfinale albo z rodakiem Jackiem Lisowskim, albo z innym Szkotem Johnem Higginsem, jest w pogoni za siódmym tytułem mistrza świata. Tyle na swoim koncie ma tylko Hendry.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neil Robertson z historycznym wynikiem! WIDEO © 2022 Associated Press

Ćwierćfinały MŚ w snookerze:

Ronnie O'Sullivan (Anglia, 2.) - Stephen Maguire (Szkocja) 13-5