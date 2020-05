Zespoły fabryczne rywalizujące w rajdowych mistrzostwach świata WRC mogą od 1 czerwca wznowić testy - wynika z informacji opublikowanej na portalu DirtFish.

Komunikat dotyczący testów został wydany w piątek po wirtualnym posiedzeniu komisji rajdowej Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).

Zakaz testów dla ekip fabrycznych WRC został wprowadzony na początku kwietnia przez komisję rajdową po tym, gdy pandemia koronawirusa doprowadziła do konieczności odwołania kilku rund cyklu.

Miał on na celu wyrównanie szans poszczególnych ekip, gdyż niektóre miały możliwość jeżdżenia przez ostatnie dwa miesiące, inne zaś nie. Jak ustalono zakaz miał obowiązywać do końca maja lub do dnia jego odwołania przez FIA.

W piątek podczas zdalnego posiedzenia komisji dyskutowano także nad nowymi regulacjami dotyczącymi testów. Zaproponowano m.in. trzydniowe sesje przed każdą z europejskich rund, które znajdą się w kalendarzu.

Nowe przepisy zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu Światowej Rady Sportów Motorowych, które zaplanowane jest na 19 czerwca. Wtedy powinny zostać ratyfikowane.