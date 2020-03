W nadchodzący weekend zostanie rozegrany Rajd Meksyku, trzecia runda mistrzostw świata sezonu 2020. Za oceanem po raz pierwszy w tym roku wystartuje wicemistrz świata WRC 2 z poprzedniego sezonu Kajetan Kajetanowicz.

Trasa szutrowej rundy mistrzostw świata ma w sumie 947 km, w tym 325 km podzielonych na 24 odcinki specjalne.

W czwartek zaplanowano ceremonię startu w Guanajuato. Później w programie są dwa krótkie, miejskie odcinki specjalne. W piątek kierowców czeka najdłuższy etap - dziesięć odcinków o długości prawie 140 km. W tym najbardziej znany El Chocolate (31,45 km), który będzie pokonywany dwukrotnie.

W sobotę do przejechania będzie dziewięć OS-ów, w niedzielę, ostatniego dnia rajdu - trzy. Ostatni El Brinco Power Stage (9,64 km) ma rangę Power Stage, na którym można zdobywać dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Pierwsza załoga na mecie w niedzielę pojawi się około godz. 19 czasu polskiego.

Po dwóch rundach w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata niespodziewanie prowadzi Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Drugie miejsce zajmuje Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), a trzecie sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Obrońca tytułu Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 WRC), który podczas pierwszej rundy - Rajdu Monte Carlo miał bardzo groźny wypadek, plasuje się aktualnie na szóstej pozycji.

W WRC3 (w ubiegłych sezonach WRC2), Kajetanowicz który pojedzie Skodą Fabią R5 evo będzie miał ponad dziesięciu rywali.

"Ten start to będzie wielkie wyzwanie dla całego zespołu. Pomimo zdobytych czterech tytułów mistrzów Polski i trzech mistrzów Europy nie wiemy, co nas tutaj czeka. Trasa jest trudna, odcinki specjalne bardzo szybkie, na dużych wysokościach. Będzie rzadkie powietrze, czyli spore utrudnienie zarówno dla nas, jak i dla samochodów. Ale sezon zaczynamy z dobrym nastawieniem, mamy nadal ogromne serca do walki. Postaramy się optymalnie wykorzystać nowy sprzęt, który dotychczas spisuje się bardzo dobrze" - powiedział trzykrotny rajdowy mistrz Europy.





Klasyfikacja generalna rajdowych MŚ (po 2 z 13 rajdów):

1. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris WRC) 42 pkt

2. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 42

3. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris WRC) 22

4. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 30

5. Esapekka Lappi (Finlandia/Ford Fiesta WRC) 24

6. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20WRC) 20