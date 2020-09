Rajdowe MŚ. Tanak triumfuje w Estonii, Kajetanowicz dachował

Obrońca tytułu Ott Tanak (Hyundai I20 WRC) wygrał Rajd Estonii, czwartą rundę samochodowych mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally Evo II) na ostatnim odcinku specjalnym wypadł z drogi i dachował. Załoga wyszła z kraksy bez szwanku.

Drugi w rajdzie ze stratą 22,2 s był Irlandczyk Craig Breen (Hyundai I20 WRC), a trzecie miejsce zajął sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) - 26,9 s.



"Pierwsza runda WRC w Estonii i wygrałem, oczywiście jestem bardzo szczęśliwy. Gdy ścigasz się w domu, czujesz wsparcie wszystkich dookoła. To niesamowite, cudowne uczucie" - cieszył się na mecie 32-letni Tanak.



Kajetanowicz miał ogromnego pecha. Gdy doszło do wypadku na 4 km ostatniego odcinka specjalnego Kambja 2 o długości 20,1 km, Polak w WRC3 był drugi i walczył o zwycięstwo w klasie. Na szczęście - jak poinformowali przedstawiciele zespołu - Kajetanowicz i pilot Maciej Szczepaniak nie odnieśli żadnych obrażeń, sami wydostali się z uszkodzonego samochodu.



Ogier utrzymał pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu, ma 79 pkt. Tanak awansował na trzecie z dorobkiem 66, a drugi jest Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) - 70.



W WRC3 zwyciężył Szwed Oliver Solberg (VW Polo GTi R5).



Rajd Estonii po raz pierwszy w historii znalazł się w programie mistrzostw świata. Był pierwszą imprezą tej rangi po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, poprzednio kierowcy ścigali się w połowie marca w Meksyku.



Wcześniej odbyły się trzy rundy MŚ. Rajd Estonii był czwartą, a kolejne zaplanowano w Turcji (18-20 września), we Włoszech (na Sardynii, 8-11 października) i w Belgii (Ypres, 19-22 listopada).



Wyniki:

1. Ott Tanak, Martin Järveoja (Estonia/Hyundai I20 WRC) 1:59.53,6

2. Craig Breen, Paul Nagle (Irlandia/Hyundai I20 WRC) strata 22,2 s

3. Sebastien Ogier, Julien Ingrassia (Francja/Toyota Yaris WRC) 26,9

4. Elfyn Evans, Scott Martin (W. Brytania/Toyota Yaris WRC) 41,9

5. Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 1.18,7

6. Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen (Finlandia/Ford Fiesta WRC) 2.39,3

...

9. Oliver Solberg, Aaron Johnston (Szwecja, Irlandia/VW Polo GTi) 7.38,6 (1. m. WRC3)



Klasyfikacja MŚ:

1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota) 79 pkt

2. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota) 70

3. Ott Tanak (Estonia/Hyundai) 66

4. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota) 55

5. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai) 42

6. Teemu Suninen (Finlandia/Ford) 34

...

10. Sebastien Loeb (Francja/Hyundai) 8



Klasyfikacja konstruktorów:

1. Toyota 137 pkt

2. Hyundai 132

3. M-Sport Ford 83