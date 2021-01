Rajdowe MŚ. Runda w Laponii także bez kibiców

Rajd Arktyczny zaplanowany w dniach 26-28 lutego, druga runda mistrzostw świata, podobnie jak pierwsza - Monte Carlo, zostanie rozegrany bez udziału publiczności. To konsekwencja zakazu organizowanie imprez publicznych z udziałem w nich powyżej 50 osób.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ piłkarzy ręcznych. Skandal po meczu Słowenia - Egipt. Wideo INTERIA.TV

Taki zakaz, który będzie obowiązywał do końca lutego wydały władze administracyjne Laponii, ma być przestrzegany zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz.



Arctic Rally Finland został po raz pierwszy w historii włączony do kalendarza WRC po tym, gdy z organizacji rundy mistrzostw świata z powodu Covid-19 wycofano imprezę w Szwecji. Trasy odcinków specjalnych zostały wytyczone w rejonie Rovaniemi, położonym kilka kilometrów za północnym kołem podbiegunowym.



W tym rejonie w połowie stycznia rozegrano już Arctic Lapland Rally, pierwszą rundę mistrzostw Finlandii. Impreza odbyła się także bez udziału publiczności, drogi dojazdowe do odcinków specjalnych były zamknięte i pilnowane przez policję, a niektóre z nich nie odśnieżono.



Rajd Monte Carlo, pierwszą rundę cyklu WRC wygrał siedmiokrotny mistrz świata, obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC).



Reklama

wha/ co/