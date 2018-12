Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sebastien Loeb podpisał kontrakt z Hyundai Motorsport - potwierdził zespół. Francuz związał się z teamem na dwa lata, w sezonie 2019 zaliczy sześć rund mistrzostw świata WRC, zaczynając w styczniu od startu w Monte Carlo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karuzela trenerska w Lotto Ekstraklasie w sezonie 2018/19 INTERIA.TV

Hyundai potwierdził także, że przedłużył umowę z Dani Sordo. Hiszpan weźmie udział w ośmiu rundach mistrzostw świata, a sezon rozpocznie od Rajdu Meksyku. Hiszpan przedłużył kontrakt o rok.

Reklama

"Pojadę w sześciu rundach WRC w barwach Hyundai Motorsport w sezonie 2019. Bardzo się z tego cieszę, gdyż zwycięstwo w tegorocznym rajdzie Katalonii spowodowało, że ponownie wróciła mi ochota na starty w mistrzostwach świata. Dołączenie do Hyundaia to nowe wyzwanie i nie mogę się już go doczekać" - powiedział Loeb.

W zespole Hyundaia we wszystkich rundach MŚ będą startowali wicemistrz świata Belg Thierry Neuville i Norweg Andreas Mikkelsen.

Według nieoficjalnych informacji, zespół nadal prowadzi rozmowy z kierowcą z Nowej Zelandii Haydenem Paddonem, który być może pojedzie także w kilku wybranych rundach MŚ.

wha/ krys/