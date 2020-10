Rajdowe MP. Grzegorz Grzyb wygrał w Świdnicy, tytuł dla Jari Huttunena

Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally 2 Evo) wygrał Rajd Świdnicki-Krause, trzecią rundę mistrzostw Polski. Tytuł mistrzowski wywalczył Fin Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) , który w rajdzie uplasował się na drugiej pozycji ze stratą 19,8 s.

Na najniższym stopniu podium w Świdnicy stanął Sylwester Płachytka (Skoda Fabia Rally 2 Evo), który stracił do zwycięzcy 21,9 s.

Mistrzostwa Polski zakończyły się w tym roku po trzech rundach, gdyż zaplanowany w połowie października jako czwarta runda Rajd Koszyc został z powodu pandemii koronawirusa odwołany.

Huttunen jest trzecim zagranicznym rajdowym mistrzem Polski. Pierwszym był w 1974 roku Włoch Lelio Lattari, drugim Francuz Bryan Bouffier, który triumfował trzy razy w latach 2007-2009.

Niedziela, drugi dzień rywalizacji na trasach w rejonie Świdnicy miał dramatyczny przebieg. Prowadzący po trzech sobotnich odcinkach specjalnych Fin źle dobrał opony. Na drugim OS-ie Jawornik - Kamionki wypadł na śliskiej kostce z drogi, stracił ponad 40 s i spadł na piąte miejsce. Prowadzenie objął Grzyb, który jeszcze jako jedyny w stawce miał szansę walczyć z nim o tytuł mistrza Polski.

Fin zaczął jednak obrabiać straty, jechał zdecydowanie najlepiej, o ponad 16 s był szybszy od rywali na najdłuższym odcinku specjalnym Jawornik - Kamionki 2 (23,5 km), i przed ostatnią próbą sportową prowadzącą po bazaltowej kostce przez Przełęcz Walimską wyszedł na prowadzenie mając 4,8 s przewagi nad Grzybem.

Ale podczas tego przejazdu pech ponownie go dopadł. W połowie 12,5 km trasy odcinka w jego samochodzie lewa przednia opona została przebita, na mecie w Michałkowej fińska załoga zameldowała się ze stratą prawie 40 s do zwycięzcy. Mieli jednak dużo szczęścia, gdyż ich najgroźniejszy rywal Grzyb także nie pojechał perfekcyjnie, był siódmy i nie zdobył dodatkowych punktów do klasyfikacji generalnej rajdu (to był odcinek Power Stage).

Dzięki temu fińska załoga utrzymała przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu i zdobyła tytuł. Mieli trochę ułatwione zadanie, gdyż nie bronił go Mikołaj Marczyk, który w tym roku zdecydował się wyłącznie na starty w mistrzostwach Europy.

Z trzech rozegranych rund mistrzostw Polski, Huttunen wygrał dwie - rajdy Rzeszowski i Śląska, w Świdnicy był drugi.

Wyniki Rajdu Świdnickiego-Krause:

1. Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia 2 Evo) 1:10.50,9

2. Jari Huttunen (Finlandia/Hyundai I20 R5) strata 19,8 s

3. Sylwester Płachytka (Skoda Fabia 2 Evo) 21,9

4. Kacper Wróblewski (Skoda Fabia 2 Evo) 30,4

5. Łukasz Kotarba (Citroen C3 R5) 1.08,0

6. Marcin Słobodzian (Hyundai I20 R5) 1.12,7

Klasyfikacja końcowa RSMP 2020:

1. Jari Huttunen, Mikko Lukka (Finlandia/Hyundai I20 R5)) - 93 pkt

2. Grzegorz Grzyb, Michał Poradzisz (Skoda Fabia 2 Evo) 85

3. Łukasz Kotarba, Tomasz Kotarba (Citroen C3 R5) 53