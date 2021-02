Rajdowe ME. Zmiana terminu dwóch pierwszych rund w Portugalii

Dwie otwierające tegoroczny sezon portugalskie rundy rajdowych mistrzostw Europy - Rally Serras de Fafe e Felgueiras i Rajd Azorów zostały przez organizatorów przełożone na inne terminy.

Rally Serras de Fafe e Felgueiras, pierwsza runda ME, który miał być rozegrany w dniach 12-14 marca, został przełożony na 23-25 września.



Także druga runda cyklu - Rajd Azorów planowany na 25-27 marca, został przełożony na 6-8 maja i ma być pierwszym tegorocznym sprawdzianem europejskiej czołówki kierowców.



Początkowo w terminie 6-8 maja planowany był Rajd Wysp Kanaryjskich, ale z powodu pandemii Covid-19 organizatorzy poprosili promotora o jego zmianę.



Ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto, organizator proponuje, aby imprezę na Kanarach rozegrać w drugiej połowie listopada , jako kończącą sezon.



Na razie w kalendarzu ME nie ma żadnych zmian dotyczących Rajdu Polski. Druga runda cyklu ma się odbyć w terminie 18-20 czerwca na szutrowych trasach w rejonie Mikołajek.



Aktualny program rajdowych ME 2021:



6-8 maja Rajd Azorów

18-20 czerwca Rajd Polski

1-3 lipca Rajd Lipawy

23-25 lipca Rally di Roma Capitale

27-29 sierpnia Rajd Barum

23-25 września Rally Serras de Fafe e Felgueiras

22-24 października Rajd Węgier

Rajd Wysp Kanaryjskich - termin do ustalenia



