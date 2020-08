Rajdowe ME. Solberg wygrał rundę na Łotwie, Marczyk trzynasty

Szwed Oliver Solberg (VW Polo GTi R5) wygrał na Łotwie Rajd Lipawy, drugą rundę samochodowych mistrzostw Europy. Mistrz Polski Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally 2 Evo) był trzynasty, a w klasyfikacji juniorów uplasował się na szóstej pozycji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubica 13. w wyścigu DTM na torze w Niemczech. Wideo Eleven Sports

Solberg wyprzedził Norwega Madsa Oestberga (Citroen C3 R5) o 20,1 s oraz o 37,2 s Rosjanina Aleksieja Łukjaniuka (Citroen C3 R5), zwycięzcę pierwszej rundy ME - Rally di Roma Capitale. Marczyk stracił do zwycięzcy 4.42,0.

Reklama

18-letni Solberg - syn Pettera, który był mistrzem świata WRC w 2003 roku - wygrał sześć z 10 rozegranych odcinków specjalnych.



Na mecie zwycięzca przyznał, że rajd był trudny.



"Nie było łatwo, było trochę chaotycznych przejazdów. W sobotę zaczęliśmy od zgaszonego silnika, drugiego dnia było lepiej, choć na finałowej próbie obróciliśmy się i straciliśmy około 20 sekund. Pomimo tego to był wspaniały weekend" - podsumował Solberg.



Zadowolony był także Łukjaniuk. "Ciekawa trasa, dobre opony i ustawienia samochodu. Jestem zadowolony, zresztą już samo dotarcie do mety cieszy" - przyznał.



Trzecią rundą mistrzostw Europy będzie Rajd Azorów, zaplanowany w dniach 17-19 września.



W klasyfikacji ME liderem pozostał Łukjaniuk - 70 pkt. Rosjanin o cztery punkty wyprzedza Solberga.