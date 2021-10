Rajdowe ME. Andreas Mikkelsen wygrał w Portugalii, Mikołaj Marczyk już drugi w generalce

Drugi w Rally Serras de Fafe e Felgueiras ze stratą 2.01,8 był Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk (Citroen C3 Rally), a trzecie miejsce zajął Portugalczyk Armindo Araujo (Skoda Fabia Rally2 Evo) - strata 2.38,9.

Marczyk, przed startem w Portugalii trzeci w klasyfikacji generalnej ME, był dziewiąty i stracił do lidera 5.47,8. Polak miał pecha, już na pierwszym etapie na początku jednego z odcinków przebił oponę, zdecydował nie zmieniać koła i na uszkodzonym przejechał cały OS. Stracił na nim dobrze ponad minutę do zwycięzcy i w klasyfikacji wypadł z czołowej dziesiątki.

Później odrabiał straty, udało się ostatecznie awansować na dziewiątą lokatę.

- Było bardzo ciężko, szczególnie wczoraj było trudno utrzymać się na drodze. Cieszę się, że dojechaliśmy do mety, nie wszyscy do niej dotarli. Myślę, że po tym rajdzie zrobiliśmy duże postępy w technice jazdy w ekstremalnych warunkach - powiedział Marczyk na mecie.

Polak zapewnił już sobie zwycięstwo w Michelin Talent Factory. To kategoria dla kierowców mających nie więcej niż 28 lat i używających ogumienia francuskiego producenta. Kolejność ustala się na podstawie klasyfikacji generalnej sezonu po sześciu rundach.

W Portugalii Marczyk wyprzedził Hiszpana Efrena Llarenę (Skoda Fabia Rally2 Evo), który w sobotę na szóstym odcinku specjalnym dachował i zakończył jazdę. Pech Llareny pozwolił Marczykowi awansować na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy.

Igor Widłak (Ford Fiesta Rally3) został sklasyfikowany na 25. pozycji ze stratą 27.18,9.

Kolejna, siódma runda sezonu FIA ERC - Rajd Węgier zaplanowany jest w dniach 22-24 października.

