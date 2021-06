Jak podał Jackowski, do wypadku doszło w okolicach Nowy Młyn, gdy samochód rajdowy wypadł z trasy i uderzył w dwie osoby obserwujące wyścig. Odniosły one obrażenia, pomoc jest udzielana na miejscu. Poszkodowani będą transportowani do szpitala - dodał.

Odcinek specjalny Wieliczki został odwołany - podała policja.

autor: Agnieszka Libudzka

