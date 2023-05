Decyzję ogłosił prezydent federacji Mohamed Jalood tuż przed mistrzostwami Azji w południowokoreańskim Jinju. To pokłosie afery, do jakiej doszło podczas otwarcia Mistrzostw Europy w Erywaniu w Armenii. Podczas prezentacji uczestników zawodów doszło do podpalenia flagi Azerbejdżanu. Sprawca został natychmiast zatrzymany i aresztowany. Reakcją jest odgórny zakaz wnoszenia flag.