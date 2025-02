Radwańska, Jędrzejczyk, Włoszczowska. Turniej CUPRA PADLOWE w gwiazdorskiej obsadzie!

Padel to gra rakietowa łącząca elementy tenisa i squasha, która w ostatnich kilku latach bije rekordy popularności. Gra toczy się zawsze w układzie deblowym (dwie pary), na oszklonym korcie o wielkości 1/3 kortu tenisowego. Proste zasady, brak skomplikowanych elementów technicznych i towarzyski charakter gry, sprawiają że padel rozwija się w szalonym tempie. W Hiszpanii jest już drugą co do popularności dyscypliną sportu, zaraz po piłce nożnej. Europejski trend nie omija też Polski. "- Turniej CUPRA PADLOWE powstał, by popularyzować padla w Polsce i jednoczyć środowisko ludzi zaangażowanych w rozwój sportu w naszym kraju. Padel to piękna, nowoczesna dyscyplina sportu. Towarzyska, demokratyczna, gdzie liczy się nie tylko rywalizacja na korcie, ale równie ważne są relacje między graczami. Taką aktywność fizyczną chcemy promować!" - mówi dziennikarz Tomasz Smokowski, pomysłodawca i organizator CUPRA PADLOWE.

