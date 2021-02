Puchar Sześciu Narodów. Szkoci pokonali w Londynie Anglików po raz pierwszy od 38 lat

Rugbiści Anglii przegrali w Londynie ze Szkocją 6:11, a Włosi ulegli w Rzymie Francuzom 10:50 w pierwszej kolejce Pucharu Sześciu Narodów. W niedzielę Walia zmierzy się w Cardiff z Irlandią. Trofeum bronią Anglicy.

Na stadionie Twickenham w Londynie doszło do historycznego wydarzenia. Szkoci pokonali Anglików na wyjeździe po raz pierwszy od 1983 roku. Jeszcze większe wrażenie niż samo zwycięstwo robiła ich całkowita dominacja na boisku. W drugiej połowie nie pozwolili gospodarzom zdobyć nawet jednego punktu.



- Ten spokój, z jakim graliśmy, ta solidarność, ten poziom wysiłku, to wszystko było wspaniałe. Występ powyżej naszych oczekiwań - ocenił trener reprezentacji Szkocji Greg Townsend.



Mecze Anglii ze Szkocją w rugby mają najstarszą tradycję. W tym roku przypada 150. rocznica pierwszego spotkania tych drużyn w Edynburgu, również zakończonego wygraną Szkotów.



Puchar Sześciu Narodów to jedna z najstarszych imprez sportowych. Turniej rozegrano po raz pierwszy w 1882 roku z udziałem Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii. Od 1910 roku zawody określano mianem Pucharu Pięciu Narodów, gdy do stawki dołączyła Francja. W 2000 roku zaproszono Włochy i od tego czasu obowiązuje obecna nazwa.



Wyniki sobotnich meczów:

Włochy - Francja 10:50 (3:24)

Anglia - Szkocja 6:11 (6:8)



