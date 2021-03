Puchar Sześciu Narodów. Francja przegrała ze Szkocją, trofeum dla Walii

Rugbiści Francji przegrali ze Szkocją 23:27 w rozegranym na Stade de France pod Paryżem zaległym meczu Pucharu Sześciu Narodów. Ten wynik oznacza, że trofeum po raz 28. w historii zdobyła Walia.

W ubiegłym tygodniu Francuzi pokonali Walijczyków 32:30, kończąc ich serię czterech zwycięstw i przedłużając swoje nadzieje na sukces w turnieju. Aby zdobyć trofeum, "Trójkolorowi" musieli w piątek wygrać ze Szkotami różnicą co najmniej 21 punktów. Okazało się to zadaniem ponad ich siły, choć do przerwy prowadzili trzema punktami.



Puchar Sześciu Narodów to jedna z najstarszych imprez sportowych. Turniej rozegrano po raz pierwszy w 1882 roku z udziałem Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii. Od 1910 roku zawody określano mianem Pucharu Pięciu Narodów, gdy do stawki dołączyła Francja. W 2000 roku zaproszono Włochy i od tego czasu obowiązuje obecna nazwa.



Walijczycy po raz 28. triumfowali w tych rozgrywkach. Po raz pierwszy okazali się najlepsi w 1893 roku, a w XXI wieku wygrywali sześciokrotnie. Poprzedni triumf zanotowali w 2019 roku, sięgając po Wielkiego Szlema, co w tych rozgrywkach oznacza komplet zwycięstw.



Wynik zaległego meczu:



Francja - Szkocja 23:27 (13:10)



Tabela:

M Z R P pkt

1. Walia 5 4 0 1 20

2. Francja 5 3 0 2 16

3. Irlandia 5 3 0 2 15

4. Szkocja 5 3 0 2 15

5. Anglia 5 2 0 3 10

6. Włochy 5 0 0 5 0



