Puchar Sześciu Narodów. Francja pokonała Walię i zachowała szansę na trofeum

Rugbiści Francji pokonali Walię 32:30 w dramatycznym meczu na Stade de France i zachowali szansę na zdobycie Pucharu Sześciu Narodów. Walijczycy doznali pierwszej porażki po serii czterech zwycięstw, a Francuzom pozostało jeszcze zaległe spotkanie ze Szkocją.

Bohaterem wieczoru był Brice Dulin, który uzyskał zwycięskie punkty przez przyłożenie w ostatniej akcji. W najbliższy piątek "Trójkolorowi" na tym samym obiekcie będą gościć Szkotów i jeśli wygrają różnicą co najmniej 21 punktów, zwyciężą w rozgrywkach.



W innych sobotnich meczach Szkocja wygrała w Edynburgu z Włochami 52:10, a Irlandia pokonała w Dublinie Anglię 32:18.



Puchar Sześciu Narodów to jedna z najstarszych imprez sportowych. Turniej rozegrano po raz pierwszy w 1882 roku z udziałem Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii. Od 1910 roku zawody określano mianem Pucharu Pięciu Narodów, gdy do stawki dołączyła Francja. W 2000 roku zaproszono Włochy i od tego czasu obowiązuje obecna nazwa.



Wyniki 5. kolejki:

sobota

Szkocja - Włochy 52:10

Irlandia - Anglia 32:18

Francja - Walia 32:30



Tabela:

M Z R P pkt

1. Walia 5 4 0 1 20

2. Irlandia 5 3 0 2 15

3. Francja 4 3 0 1 15

4. Szkocja 4 2 0 2 11

5. Anglia 5 2 0 3 10

6. Włochy 5 0 0 5 0



