Puchar Świata w Polsce bez Rosjanek i Białorusinek. Nastąpił wysyp zgłoszeń

Jeszcze do poniedziałku ważyły się losy poznańskiej imprezy. Rosjanie nie przystali na warunki polskiej strony, która w zamian za dopuszczenie do uczestnictwa w zawodach, domagała się m.in. potępienia wojny w Ukrainie, a także wykluczyła z udziału zawodników-żołnierzy lub zatrudnionych w rosyjskich lub białoruskich służbach wojskowych bądź narodowych organach bezpieczeństwa.

"Te nasze warunki też powstały na bazie dyrektywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który dopuścił zawodników z Rosji i Białorusi do rywalizacji. My tylko zażądaliśmy podpisania takiej deklaracji. Na razie z przekazów medialnych wiemy, że oba te kraje nie wystąpią w Poznaniu. Dopiero teraz, po wyjaśnieniu całej sytuacji, lawinowo zaczęły spływać do nas potwierdzenia udziału z federacji z całego świata" - wyjaśnił.