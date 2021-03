​Puchar Ameryki. Rozpoczęcie prestiżowych regat w środę

Tegoroczna edycja Pucharu Ameryki rozpocznie się w środę - poinformowali organizatorzy rywalizacji o najstarsze żeglarskie trofeum. Już kilka dni wcześniej podali, że nie ruszy ona zgodnie z pierwotnym planem w najbliższy weekend, ale nie wskazano wtedy nowego terminu.

Piątkowa informacja pojawiła się po tym, jak rząd Nowej Zelandii ogłosił, że w niedzielny ranek zakończy się siedmiodniowy lockdown w Auckland, który wprowadzono w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem.



Pierwsze dwa wyścigi mają się więc odbyć w środę. Kolejnym dniem rywalizacji między broniącym trofeum jachtem Emirates Team New Zealand i włoskim Luna Rossa Prada Pirelli będzie piątek. Potem będzie kontynuowana codziennie aż do wyłonienia zwycięzcy.



Historia regat rozpoczęła się w 1851 roku, kiedy to John Stevens (komandor New York Yacht Club) wyzwał brytyjskie jednostki na pojedynek w wyścigu dookoła wyspy Wight. Zwycięzca, szkuner "America", otrzymał w nagrodę trzykilogramowy srebrny dzban, który stał się trofeum przechodnim.



Regulamin Pucharu Ameryki ulegał przez lata ciągłym modyfikacjom. Obecnie uczestniczą w nim supernowoczesne jednostki, a koszty uczestnictwa liczone są w setkach milionów dolarów. W Prada Cup i Pucharze Ameryki teamy rywalizują na "latających" jednokadłubowych jachtach AC75 o długości 22,8 m (75 stóp), do których obsługi potrzeba 11 osób. Niezmienną zasadą jest natomiast od lat, że startujące w regatach jachty reprezentują jachtkluby, a nie kraje.