W ostatnich dniach pojawiło się sporo ofert odsprzedaży biletów na turniej, co powodowało, że zaczynało rosnąć małe zaniepokojenie czy przypadkiem mimo błyskawicznego sold outo na trybunach nie będzie świeciło pustkami. Nic z tych rzeczy . Torwar był wypchany po brzegi, a od samego początku rywalizacji atmosfera była znakomita. Fani idealnie wczuli się w darterski klimat, co było widać po reakcji samych zawodników, którzy kolejno pojawiali się na scenie.

Poland Darts Masters. Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale

Daniem głównym wieczoru dla zdecydowanej większości kibiców był mecz najlepszego polskiego dartera, Krzysztofa Ratajskiego . "Polish Eagle" zmierzył się z Robem Crossem , mistrzem świata z 2018 roku, a to, co działo się na trybunach przechodziło ludzkie pojęcie . Niemal nieustannie trwał doping dla Polaka, który niesiony śpiewami trafiał kolejno w zasadzie wszystko , co tylko chciał. Jednocześnie musiała ona związać nogi rywalowi, bo Cross kompletnie nie wyglądał na zawodnika notowanego obecnie na 5. miejscu w światowym rankingu.

W pewnym momencie Ratajski prowadził już 5:1, a publika zaczęła gromko krzyczeć "ostatni" przed kolejnym legiem. Te śpiewy akurat Crossowi udało się uciszyć, bo wygrał dwa legi z rzędu, wzbudzając jeszcze trochę nerwowości wśród fanów. Była ona jednak niepotrzebna, bo Polak przy serwisie rywala znów punktował świetnie i ostatecznie zakończył spotkanie, wygrywając pewnie 6:3. Po meczu przyznawał z kolei, że zdawał sobie sprawę z wagi wydarzenia, ale nie pozwolił, by weszło mu to do głowy. Miał też pewną uwagę do polskich fanów, którzy głośno buczeli przy większości kolejek Crossa.