PŚ w żeglarstwie. 18 Polaków rywalizować będzie w Miami

18 polskich żeglarzy rywalizować będzie od wtorku do niedzieli w drugich w tej edycji zawodach Pucharu Świata. W sumie na Florydzie w 10 olimpijskich klasach ścigać się będzie 661 zawodników z 59 krajów.

Ten cykl Pucharu Świata składa się czterech imprez - we wrześniu 2018 roku żeglarze rywalizowali na olimpijskim akwenie Enoshima, gospodarzem drugich zawodów jest Miami, natomiast kolejne regaty zaplanowano w kwietniu w Genui i w czerwcu w Marsylii, gdzie odbędzie się finał.

W Japonii z "Biało-Czerwonych" najlepiej spisali się Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński (AZS AWFiS Gdańsk), którzy w klasie 49er zajęli trzecią pozycję. W klasie RS:X Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyń nad Wisłą) był szósty, w klasie 470 ósmą lokatę wywalczyły Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar (SEJK Pogoń Szczecin/UKŻ Wiking Toruń), natomiast Magdalena Kwaśna (ChKŻ Chojnice) została w klasie Laser Radial sklasyfikowana na 17. miejscu.

Przybytek i Kołodziński nie pojechali jednak do Stanów Zjednoczonych. W klasie 49er Polska nie ma jeszcze olimpijskiej kwalifikacji, ale w maju w angielskim Weymouth odbędą się mistrzostwa Europy, które zaliczane są do wewnętrznej eliminacji i najlepsi krajowi skiffiści, czyli także druga załoga Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS AWFiS/AZS Poznań), postanowili przygotowywać się do tej imprezy na Starym Kontynencie.

W Miami wystartuje w sumie 18 reprezentantów Polski, w tym Skrzypulec, Ogar, Kwaśna i Furmański.

Poza tym w windsurfingowej klasie RS:X ścigać się będą Zofia Klepacka (Legia Warszawa), Piotr Myszka (AZS AWFiS Gdańsk), Paweł Tarnowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot) i Maciej Kluszczyński (DKŻ Dobrzyń), w klasie Laser Radial Agata Barwińska (MOS SSW Iława), w klasie Laser Standard Filip Ciszkiewicz (MKŻ Arka Gdynia), Jakub Rodziewicz, Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin) i Dawid Kania (ŻLKS Poznań), w klasie Finn Piotr Kula (GKŻ Gdańsk), a w klasie 49erFX Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda (YKP Gdynia/AZS AWFiS Gdańsk) oraz Madeleine i Nadia Zielińskie (AZS UWM Olsztyn).

Generalnym sprawdzianem przed regatami PŚ były dla przedstawicieli niektórych klas mistrzostwa Ameryki Północnej. Czwartą lokatę wywalczyły w nich Skrzypulec i Ogar, piąty był Myszka, dziewiąty Tarnowski, tuż za nim uplasował się Furmański, a 19. pozycja przypadła Kluszczyńskiemu.