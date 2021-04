PŚ w wioślarstwie: Polska w Zagrzebiu w okrojonym składzie

​W piątek w Zagrzebiu rozpoczną się pierwsze od blisko dwóch lat regaty Pucharu Świata w wioślarstwie. W 2020 roku zawody odwołano z powodu pandemii COVID-19. W stolicy Chorwacji wystartują cztery polskie osady.

Zdjęcie Od lewej: Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński, Michał Szpakowski / Paweł Jaskółka / East News

Reklama

Zwykle w oficjalnych, międzynarodowych zawodach rywalizuje większa liczba biało-czerwonych, ale tym razem reprezentacja jest skromniejsza. Powody są różne.

Reklama

Niektóre osady - dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet i dwójka bez sternika mężczyzn - przygotowują się do ostatnich regat, które mogą dać im kwalifikację olimpijską, 15-17 maja w Lucernie. W Szwajcarii o przepustkę do Tokio powalczy także Natan Węgrzycki-Szymczyk w jedynce. W Zagrzebiu w tej konkurencji zastąpi go Piotr Płomiński.

Z kolei jedna z najsilniejszych w ostatnich latach polskich załóg - czwórka podwójna kobiet - zmaga się z problemami zdrowotnymi. Do pełni sił wciąż wraca Agnieszka Kobus-Zawojska, która przeszła infekcję COVID-19 i dlatego zabrakło jej na mistrzostwach Europy 9-11 kwietnia.

"Sezon olimpijski rozpoczął się bez mojego udziału ze względu na COVID. (...) Jest lepiej, ale w pierwszym Pucharze Świata też nie wezmę udziału z dziewczynami. Nie martwcie się, wszystko po to, aby porządnie odpalić naszą 'strzałę'" - napisała w ubiegłym tygodniu na Facebooku 30-letnia wioślarka AZS-u AWF-u Warszawa.

Względy zdrowotne uniemożliwiły udział w regatach w Zagrzebiu także dwójce podwójnej wagi lekkiej mężczyzn.

Pierwotnie w składzie na chorwackie regaty znalazła się też czwórka bez sterniczki, ale w środę wycofały się dwie inne osady i rywalizację w tej konkurencji odwołano.

Nie zabraknie za to mistrzów świata z 2019 roku w czwórce bez sternika: Marcina Brzezińskiego, Mikołaja Burdy, Michała Szpakowskiego i Mateusza Wilangowskiego. Polskie łódki wystartują również w zmaganiach dwójek podwójnych oraz czwórek podwójnych mężczyzn. Stawkę uzupełni skiffista Płomiński.

Trzy ze startujących w Zagrzebiu osad - poza jedynką - mają już zapewniony awans na igrzyska w Tokio. Prawo startu w stolicy Japonii uzyskały także czwórka podwójna kobiet, czwórka bez sterniczki oraz dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn.

Zawody w Chorwacji potrwają do niedzieli. Drugą rundę PŚ zaplanowano na 21-23 maja w Lucernie, a ostatnią - na 4-6 czerwca we włoskiej Sabaudii.

Skład reprezentacji Polski na zawody PŚ w wioślarstwie w Zagrzebiu:

mężczyźni

jedynka

Piotr Płomiński (WTW Warszawa)

dwójka/czwórka podwójna

Fabian Barański (WTW Włocławek)

Mateusz Biskup (RTW Lotto Bydgostia)

Wiktor Chabel (Posnania Poznań)

Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa)

Szymon Pośnik (AZS AWF Warszawa)

Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń)

czwórka bez sternika

Marcin Brzeziński (WTW Warszawa)

Mikołaj Burda (RTW Lotto Bydgostia)

Michał Szpakowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz)

Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz)