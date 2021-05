PŚ w szachach. Ośmiu Polaków w drugiej rundzie kwalifikacji

Awans uzyskali także najbardziej doświadczony z reprezentantów Polski Michał Krasenkow, który jako jedyny z biało-czerwonych wygrał obydwie partie, pokonując Serba Novaka Cabarkapę, Kacper Piorun, Grzegorz Nasuta, zwyciężając wyżej notowanego arcymistrza Arama Hakobjana z Armenii oraz Igor Janik, który do drugiej rundy przeszedł po wygranej walkowerem z Vasifem Durarbaylim z Azerbejdżanu, gdyż w tym kraju w nie przygotowano spełniającej regulaminowe wymogi sali gier - zabrakło niezależnego arbitra międzynarodowego.

W wieczornych dogrywkach awans wywalczyli Grzegorz Gajewski i najdłużej walczący Bartłomiej Heberla, który mecz z Rosjaninem Kiryłem Szubinem rozstrzygnął w ostatniej fazie - armagedonie, grając czarnymi.

Z rywalizacji w pierwszej rundzie odpadł jedynie zdobywający doświadczenie najmłodszy z Polaków, 12-letni Jakub Seeman po porażce 0,5:1,5 z Rosjaninem Nikitą Pietrowem.

Uczestnicy kwalifikacji, które rozpoczęły się w poniedziałek, zostali podzieleni na 36 ośmioosobowych grup, w których zawodnicy grają dwupartiowe mecze systemem pucharowym (tempo gry 120 minut na partię plus 30 sekund za każde posunięcie). Zwycięzca każdego z 36 mini-turniejów awansuje do Pucharu Świata. Potrzeba do tego zwycięstw w trzech kolejnych dwudniowych pojedynkach.

Polscy szachiści uczestniczą w tych hybrydowych zawodach w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Każdy zasiada przy oddzielnym stoliku z szachownicą w jednej sali gier, monitorowanej przez kamery i nadzorowanej przez sędziego międzynarodowego wyznaczonego przez FIDE. Jego posunięcia śledzi online na monitorze przeciwnik, grający w podobnych warunkach w swoim kraju i w podobny sposób odpowiadający na ruch rywala.

Wyłoniona systemem pucharowym czołowa 36 rywalizować będzie dodatkowo o ustalenie kolejności i nagrody finansowe w hybrydowym turnieju szachów szybkich systemem szwajcarskim.

Udział w lipcowym Pucharze Świata, którego najlepsi zawodnicy awansują do turnieju kandydatów wyłaniającego przeciwnika mistrza świata w meczu o tytuł, mają już zapewniony dwaj czołowi polscy szachiści Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek.

W ostatnim turnieju kandydatów, który we wrześniu 2019 roku odbył sie w rosyjskim Chanty-Mansyjsku, wśród 128 uczestników wystartowało czterech Polaków: Duda, Wojtaszek, Piorun i Mateusz Bartel. Ten pierwszy awansował do czołowej szesnastki, a w walce o awans do ćwierćfinału przegrał po dogrywce z Amerykaninem Jefferym Qiongiem.

Wyniki Polaków w 1. rundzie kwalifikacji

Kacper Piorun (ranking 2615) - Alexandr Lauda (Mołdawia, 1845) 1,5:0,5

Michał Krasenkow (2597) - Novak Cabarkapa (Serbia, 2473) 2:0

Grzegorz Gajewski (2596) - Marko Tratar (Słowenia, 2419) 1:1, dogr. 2:0

Bartłomiej Heberla (2556) - Kirył Szubin (Rosja, 2481) 1:1, dogr. 2:1

Grzegorz Nasuta (2519) - Aram Hakobjan (Armenia, 2598) 1,5:0,5

Szymon Gumularz (2517) - Andriej Sumiec (Ukraina, 2546) 1,5:0,5

Paweł Teclaf (2502) - Davit Szengelia (Gruzja, 2521) 1,5:0,5

Igor Janik (2495) - Vasif Durarbayli (Azerbejdżan, 2606) walkower dla Janika

Jakub Seemann (2288) - Nikita Pietrow (Rosja, 2550) 0:5:1,5

