​PŚ w rugby. Obrońcy trofeum w grupie z Irlandią i Szkocją

Broniący trofeum rugbiści Republiki Południowej Afryki zmierzą się w grupie B m.in. z Irlandią i Szkocją w Pucharze Świata w 2023 roku, którego gospodarzem będzie Francja. Losowanie grup odbyło się w poniedziałek w Paryżu.

Skład grupy B uzupełniają zwycięzca eliminacji w Azji i strefie Pacyfiku oraz druga drużyna eliminacji w Europie.

Francuzi trafili do grupy A z Nową Zelandią, Włochami oraz jedną z ekip z Ameryki i Afryki, które wygrają eliminacje na swoim kontynencie.

Puchar Świata w rugby to jedna z największych imprez sportowych. Do walki o to trofeum najlepsze drużyny przystąpią po raz dziesiąty. Po trzy triumfy mają na koncie RPA i Nowa Zelandia, dwa - Australia, a w 2003 roku zwyciężyła Anglia.

W finale Pucharu Świata w 2019 roku w Japonii reprezentacja RPA pokonała Anglię 32:12. Trzecie miejsce zajęła Nowa Zelandia po zwycięstwie nad Walią 40:17.





Podział na grupy PŚ w rugby 2023:

grupa A: Nowa Zelandia, Francja, Włochy, Ameryka 1, Afryka 1

grupa B: RPA, Irlandia, Szkocja, Azja/Pacyfik 1, Europa 2

grupa C: Walia, Australia, Fidżi, Europa 1, zwycięzca turnieju repesażowego

grupa D: Anglia, Japonia, Argentyna, Oceania 1, Ameryka 2