Japonia uzupełniła stawkę ćwierćfinalistów rozgrywanego w tym kraju Pucharu Świata w rugby. W decydującym meczu w Jokohamie gospodarze pokonali Szkotów 28:21 i po raz pierwszy w historii tych rozgrywek weszli do najlepszej ósemki.

Mecz poprzedziła minuta ciszy dla uczczenia ofiar potężnego tajfunu Hagibis, który w sobotę uderzył w środkową i wschodnią część kraju. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 20 osób.

Aby awansować do ćwierćfinału, Japończycy mogli pozwolić sobie nawet na porażkę, jednak różnicą nie większą niż siedem punktów. Po ośmiu minutach przegrywali... 0:7, ale do końca pierwszej połowy już tylko oni zdobywali punkty i schodzili na przerwę przy prowadzeniu 21:7. Po zmianie stron Szkoci zaczęli odrabiać straty, ale nie na tyle, by zagrozić gospodarzom.

W innych meczach reprezentacja Tonga wygrała z USA 31:19, a Walia pokonała Urugwaj 35:13. Z powodu tajfunu odwołano spotkanie Namibii z Kanadą, ale obie drużyny już wcześniej odpadły z turnieju (za nierozegrany mecz otrzymały po dwa punkty, wynik 0:0).

W ćwierćfinałach, które odbędą się 19-20 października, broniąca trofeum Nowa Zelandia zagra z Irlandią, Australia z Anglią, Walia z Francją, a Japonia zmierzy się z Republiką Południowej Afryki.

Wyniki niedzielnych meczów:

Grupa A

Japonia - Szkocja 28:21

Tabela:

M Z R P małe pkt pkt

1. Japonia 4 4 0 0 115:62 19

2. Irlandia 4 3 0 1 121:27 16

3. Szkocja 4 2 0 2 119:55 11

4. Samoa 4 1 0 3 58:128 5

5. Rosja 4 0 0 4 19:160 0

Grupa B

Namibia - Kanada 0:0

1. Nowa Zelandia 4 3 1 0 157:22 16

2. RPA 4 3 0 1 185:36 15

3. Włochy 4 2 1 1 98:78 12

4. Namibia 4 0 1 3 34:175 2

5. Kanada 4 0 1 3 14:177 2

Grupa C

Tonga - USA 31:19

1. Anglia 4 3 1 0 119:20 17

2. Francja 4 3 1 0 79:51 15

3. Argentyna 4 2 0 2 106:91 11

4. Tonga 4 1 0 3 67:105 6

5. USA 4 0 0 4 52:156 0

Grupa D

Walia - Urugwaj 35:13

1. Walia 4 4 0 0 136:69 19

2. Australia 4 3 0 1 136:68 16

3. Fidżi 4 1 0 3 110:108 7

4. Gruzja 4 1 0 3 65:122 5

5. Urugwaj 4 1 0 3 60:140 4