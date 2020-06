PŚ w rajdach terenowych. Sonik zdecydował się na start

Jeden z najlepszych na świecie specjalistów od jazdy quadem, Rafał Sonik wystartuje w trzech rundach Puchara Świata FIM w rajdach terenowych o ile dojdą one do skutku. Jak powiedział krakowianin, rywalizacja w nich będzie dobrym sprawdzianem przed Rajdem Dakar.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

"Jeśli odbędą się zaplanowane na jesień trzy rajdy, to oczywiście podniesiemy również i tę rękawicę. Rajdy w Kazachstanie, Maroku i Emiratach Arabskich byłyby najlepszym dakarowym testem, co nie oznacza, że potraktowalibyśmy je lekko. Mam kolejne trofeum do zdobycia, by ich liczba stała się dwucyfrowa" - powiedział w środę zawodnik, który sześć razy zdobył PŚ FIM w rajdach terenowych (w tym w 2019 roku) oraz trzy razy PŚ weteranów w rajdach terenowych.

Reklama

Na 14-20 września przeniesiono inaugurujący sezon Rajd Kazachstanu, który w pierwotnej wersji kalendarza był zaplanowany w dniach 24-29 maja. Drugą rundą będzie Rajd Maroka w terminie 9-14 października, a trzecią, ostatnią w sezonie Abu Dhabi Desert Challenge (20-26 listopada).

Sonik z końcem maja rozpoczął przygotowania do sezonu, w tym Rajdu Dakar w 2021 r. Obecnie treningi na Pustyni Błędowskiej odbywa dwa razy w tygodniu.

autor: Rafał Czerkawski

rcz/ co/