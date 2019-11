PŚ florecistów: 11. miejsce polskiej drużyny w Bonn

Polscy floreciści zajęli 11. miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Bonn. Zwyciężyli Amerykanie.

"Biało-Czerwoni" walczyli w składzie: Michał Siess, Krystian Gryglewski (obaj Fundacja Gdańska Szkoła Floretu), Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski (obaj Wrocławianie).

Polacy rozpoczęli zmagania od 1/16 finału i zwycięstwa nad zespołem Singapuru 45:24. W kolejnej rundzie zmierzyli się z Koreańczykami, czwartą drużyną tegorocznych mistrzostw świata. Po siedmiu pojedynkach zawodnicy fechmistrza Stanisława Szymańskiego wygrywali 34:25, ale wtedy Gryglewski przegrał z 10. w światowym rankingu Kwanghyungiem Lee 3:15 i to Azjaci objęli prowadzenie. W ostatniej walce Siess odrobił co prawda jedno trafienie, ale końcowy wynik to 45:43 dla Korei.

Brak awansu do czołowej ósemki mocno ograniczył szanse polskich florecistów na występ w turnieju olimpijskim w Tokio. Co więcej, ósmą lokatę zajęli Niemcy, z którymi biało-czerwoni bezpośrednio rywalizują o "europejskie" miejsce poza najlepszą czwórką rankingu, które da przepustkę na igrzyska.

W spotkaniach o miejsca 9-16 Polacy najpierw wygrali z Belgami 45:26, następnie przegrali z Chińczykami 32:45, by w meczu o 11. pozycję pokonać Duńczyków 45:30.

W finale wicemistrzowie globu Amerykanie pokonali Koreańczyków 45:31.