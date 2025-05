Przyświeca nam jeden cel. Charytatywny Turniej GOLF & Charity 2025 dla Fundacji Ronalda McDonalda

Misja Fundacji Ronalda McDonalda - "Aby rodzina mogła być razem" - kolejny raz połączyła ludzi z różnych środowisk, którym przyświeca jeden wspólny cel. Jest nim wsparcie budowy trzeciego polskiego Domu Ronalda McDonalda, który powstaje przy Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, jednym z najważniejszych szpitali pediatrycznych i największych ośrodków transplantacji narządów u dzieci na świecie. Inicjatorem Charytatywnego Turnieju GOLF & Charity 2025 był Piotr Jucha, wieloletni przyjaciel Fundacji Ronalda McDonalda, od 30 lat związany z korporacją McDonald's. Reklama

- Mieszkając w USA, miałem możliwość uczestniczenia w turnieju golfowym na rzecz Fundacji, który odbywał się w Medinah Country Club pod Chicago. Była to dla mnie dodatkowa inspiracja, aby spróbować przenieść ideę turnieju do Polski, turnieju, który jednocześnie wspierałby Fundację Ronalda McDonalda lokalnie - opowiada.

Turniej nie odbyłby się bez bezcennego wsparcia Partnerów, na czele których stanęło Porsche Centrum Warszawa.

Turniej GOLF & Charity jest dla nas szansą na pomoc w realizacji misji wspierania rodzin dzieci hospitalizowanych. Partnerstwo z tą inicjatywą wpisuje się w naszą długofalową strategię wspierania przedsięwzięć o rzeczywistym, społecznym wymiarze - szczególnie tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna - zaznacza Krzysztof Piotrowicz, Dyrektora Salonu Porsche Centrum Warszawa.

Do udziału w turnieju organizowanym w Klubie Golfowym Lisia Polana zaproszeni zostali ci, którzy znają Fundację i angażują się w jej prace od lat, są z nią od czasu budowy pierwszego Domu w Krakowie, jak również ci, którzy dopiero przyjaźń z Fundacją zaczynają. Podczas spotkania mieli okazję dowiedzieć się więcej o misji i programach zmieniających szpitale dziecięce w przyjazne całej rodzinie dziecka. Są rodzice, rodziny, są to osoby aktywne, które nie tylko prężnie działają w biznesie, stawiają czoła wyzwaniom sportowym, ale przede wszystkim jest dla nich filantropia. Są wśród nich zarówno doświadczeni golfiści jak i ci, którzy zaczynają przygodę z golfem.

Fundacja zbudowała już dwa Domy, prowadzi programy Pokoi Rodzinnych w szpitalach IPCZD i DSK UCK WUM, który chwali wielu rodziców, zabezpiecza formalnie rodzica przy dziecku na oddziałach w ponad 100 szpitalach, bo są w nich łóżka od Fundacji. O znaczeniu zmian, które są wynikiem pracy Fundacji mówi wielu ludzi i docenia je - opisuje inicjator wydarzenia.



Golfiści z kraju i zagranicy łączą siły - aby rodzina mogła być razem

Jak podkreśla Piotr Jucha, Fundację Ronalda McDonalda wyróżnia misja, która odpowiada na najważniejsze potrzeby rodzin dzieci, szukających pomocy medycznej. Lata doświadczenia ludzi Fundacji, skupienie na celu i ogromna determinacja, by każdy z programów jak najlepiej służył publicznej medycynie, zaczyna być ważnym doświadczeniem tysięcy rodziców. Szpitale o wysokim poziomie specjalizacji są w dużych miastach i dziś nie ma innego wyjścia, jak spakować walizki i jechać po pomoc. Ale jak żyć w szpitalu, gdy nie ma się na miejscu rodziny, znajomych?



Ponieważ budowa Domu Ronalda McDonalda trwa dla organizatorów wydarzenia było jasne, że całą uwagę uczestników GOLF & Charity trzeba skupić właśnie na tym programie. Warto wiedzieć, dlaczego o Domach rodzice często mówią "dom z dala od domu" i zobaczyć plany pomieszczeń. Posłuchać z pierwszej ręki, od budujących, o tym, jak Fundacja dba o to, aby rodziny czuły się tam jak u siebie i dzięki bliskości miały w sobie siłę niezbędną do przejścia przez być może najtrudniejszy czas w ich życiu.

Dom dla rodzin pacjentów leczonych w IPCZD będzie mieć 1630 m2 i zamieszka w nim równocześnie 20 rodzin z całej Polski. Wspólne przestrzenie, jak w każdym Domu, od kuchni przez salon po pralnię, zdecydowanie zmieniają rzeczywistość życia w szpitalu. To po prostu działa. Walka o zdrowie dziecka nie może oznaczać braku snu, poświęcenia emocji zdrowego rodzeństwa, rodzinnej rozłąki, która jest gigantycznym obciążeniem także dla dorosłych.



To wszystko - jak zaznaczył inicjator turnieju - to jedynie część z długiej listy działań Fundacji Ronalda McDonalda.

- Poza budową Domów Ronalda McDonalda dla szpitali, których pacjenci pochodzą z całej Polski, Fundacja wspiera również szpitale lokalne i lokalne społeczności, chociażby poprzez przeprowadzanie badań wczesnego wykrywania nowotworów i chorób wieku dziecięcego w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci". Fundacja jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna. Pomagam Fundacji, bo widzę, ile dobra wynika z jej działań, jak wyraźnie mamy razem możliwość poprawy jakości życia dzieci i ich rodzin, zwłaszcza, gdy w rodzinie pojawia się choroba - tłumaczy Piotr Jucha.

Charytatywny Turniej GOLF & Charity 2025 dla Fundacji Ronalda McDonalda. 18 dołków, sportowa rywalizacja, jeden wspólny cel

Pomysł połączenia działań Fundacji z golfowymi rozgrywkami to nie przypadek.

- Sport dla wielu osób stanowi wyzwanie do pokonywania barier i własnych słabości. Aktywność wymaga konsekwencji. Jednocześnie sport łączy ludzi wokół tych samych ambicji i wartości. I tak samo jest w przypadku pomagania. Ludzie, którzy dzielą określone wartości, łączą siły, aby wspólnie realizować ten sam cel. Razem możemy osiągać więcej, zarówno w sporcie, jak i pomaganiu innym - mówi Piotr Jucha.

Była to także wyjątkowa okazja, by przybliżyć działania Fundacji uczestnikom i partnerom wydarzenia.

- Podczas przygotowań do turnieju miałem okazję odwiedzić warszawski Dom Ronalda McDonalda w kampusie WUM. Był to mój pierwszy kontakt z tą niezwykłą inicjatywą, która funkcjonuje w wielu krajach na całym świecie - opisuje Paweł Jakubowski, Dyrektor Zarządzający Klubu Golfowego Lisia Polana.



- Czym dokładnie są Domy? Umożliwiają rodzinom bycie razem, gdy ciężko chore dziecko spędza tygodnie czy miesiące w szpitalu. Podczas wizyty zobaczyłem, jak ważne wsparcie zapewniają Domy Ronalda McDonalda - zarówno w aspekcie finansowym, jak i psychologicznym. Dla wielu rodzin wszystko, co dzieje się w czasie choroby, jest niezwykle trudne, bo żaden rodzic nie jest na to przygotowany. Możliwość rozpropagowania idei Domów i zebrania funduszy na budowę kolejnego Domu w Polsce sprawia, że wydarzenie GOLF & Charity 2025 zyskuje zupełnie inny wymiar. To nie tylko kolejne wydarzenie na naszym polu, ale wyjątkowa okazja, by zrobić coś wielkiego, trwałego, co posłuży nam wszystkim - tłumaczy. Reklama

Razem stać nas na więcej

Dlaczego akurat golf? - Ta dyscyplina sportu sprzyja budowaniu relacji, jest elegancka, spokojna, dająca przestrzeń do rozmów i refleksji. Dzięki temu turnieje golfowe doskonale nadają się do organizacji wydarzeń charytatywnych - przekonuje Paweł Jakubowski.

GOLF & Charity to turniej inny niż wszystkie, nie tylko przez przyświecający mu cel. Wydarzenie połączone z akademią golfa, zgromadziło 150 uczestników, którzy rywalizowali na 18-dołkowym polu golfowym. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sportem, czekały specjalne zajęcia z wykwalifikowanymi trenerami, którzy wprowadzili początkujących golfistów w tajniki gry od podstaw.



Budowa Domów Ronalda McDonalda to inicjatywa, która szczególnie przykuła uwagę głównego partnera akcji. - Filozofia działania Fundacji - "Aby rodzina mogła być razem" - współbrzmi z kluczowymi wartościami Porsche Inter Auto Polska, troską o społeczność oraz odpowiedzialnym podejściem do wyzwań współczesnego świata - zaznacza Krzysztof Piotrowicz, Dyrektor Salonu Porsche Centrum Warszawa. Reklama

- Domy Ronalda McDonalda to znacznie więcej niż budynki - to miejsca, które zmieniają codzienność rodzin mierzących się z chorobą dziecka. To przestrzeń pełna bliskości, bezpieczeństwa i wsparcia. - zaznacza.

Dom Ronalda McDonalda w budowie

Trwa budowa trzeciego Domu obok Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Aktualnie wylewane są posadzki, a następnie w Domu zostaną zamontowane okna. Prace na dachu, zagospodarowanie terenu i wyczekiwane długo przyłącze energetyczne to dzisiejszy etap w projekcie. Dom będzie mieć 20 pokoi dla rodzin dzieci wymagających długiej hospitalizacji. Dzięki hojności uczestników Turnieju GOLF & Charity 2025 oraz wsparciu partnerów, udało się zebrać 201 275,00 zł, które bezpośrednio zasilą budowę.

- Domy Ronalda McDonalda powstają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Każda złotówka, każda pomoc, każda rekomendacja ma znaczenie. Dziękuję, że jesteście z nami i że Wam zależy - mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes Fundacji Ronalda McDonalda.



Wyjątkowi Partnerzy

Fundacja od 24 lat pomaga bezpłatnie. Każdy może przyłączyć się do działań Fundacji, przekazując 1,5 proc. podatku, darowiznę finansową, rzeczową lub dołączając do wolontariatu. Walka z chorobą to nie jest zadanie dla super bohaterów i żadna rodzina nie powinna wybierać, czy będzie razem, czy podzieli się na tych w szpitalu i tych tęskniących z daleka. Fundacja ma doświadczenie i wie, jak pomóc małym pacjentom i ich rodzicom w drodze do zdrowia. Dowiedz się więcej na stronie internetowej frm.org.pl.