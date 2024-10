To fatalnego wypadku doszło we wtorkowy wieczór podczas wyścigu dżokejów w Newcastle. W trakcie rywalizacji potwornie wyglądający upadek zaliczył Rhys Elliott. 18-latek od razu otrzymał pomoc od służb medycznych, a następnie przetransportowany został do szpitala. Wkrótce potem menedżer Brytyjczyka przekazał mediom słodko-gorzkie wieści. Jak się okazało, jego podopieczny czuje się lepiej, jednak doznał na tyle poważnych obrażeń, że na powrót do treningów będzie musiał trochę poczekać.