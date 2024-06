Przełom w polskim sporcie. Futbol ramię w ramię z siatkówką. A to jeszcze nie koniec

Forum Polskich Lig Zawodowych to idealne miejsce, w którym będziemy mieli możliwość wymiany najlepszych praktyk, dzielenia się doświadczeniami i uczenia się nawzajem w obszarach, w których każda z naszych organizacji przoduje w Polsce czy na arenie międzynarodowej. Forum jest także naszą wspólną szansą na jeden głos kierowany do instytucji kreujących rozwiązania prawne czy biznesowe, dotyczące zawodowego sportu w Polsce. To bardzo potrzebne, by praktycy zarządzający największymi polskimi ligami próbowali nawiązać dialog w najważniejszych kwestiach dotyczących przyszłości i rozwoju swoich dyscyplin, a później starali się przełożyć go na konkretne działania.

~ Artur Popko