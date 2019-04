We wtorek w Warszawie prezydent RP Andrzej Duda przedstawił Narodową Drużynę Esportu. Na razie tworzy ją ośmiu zawodników, którzy rywalizują w grze komputerowej FIFA. Dwóch kolejnych wyłonią otwarte, krajowe eliminacje.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda (w środku) i Narodowa Drużyna Esportu / PAP/Tomasz Gzell /PAP

- Chcę bardzo podziękować naszym młodym mistrzom za to, że zgodzili się wziąć udział w tej narodowej drużynie, za to, że są gotowi reprezentować Polskę. Dziękuję wam również za to, że postrzegacie to jako zaszczyt - podkreślił Duda.

Reklama

- Czy możemy mówić, że esport jest sportem? Jeżeli możemy mówić, że szachy są sportem, jeżeli możemy mówić, że brydż jest sportem, to esport, który rozwija zdolności manualne, refleks gracza, bez wątpienia również możemy zaliczyć do tej kategorii - dodał prezydent.

Kapitanem narodowej ekipy jest Miłosz Bogdanowski, reprezentujący na co dzień Legię Warszawa.