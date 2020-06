Ogniwo Sopot zapewniło sobie udział w finale Pucharu Polski Klubów Ekstraligi rugby. W sobotę pokonało na wyjeździe Arkę Gdynia 36:12 (3:0) i na pewno zajmie pierwsze miejsce w grupie Pomorskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przedstawiciele trójmiejskich drużyn rugby po powrocie do rozgrywek. Wideo INTERIA.TV

W grupie Centralnej blisko awansu do najważniejszego pojedynku rozgrywek jest Juvenia Kraków. W sobotę na własnym obiekcie "Smoki" pokonały drużynę Edach Budowlani Lublin 45:24 (31:12).

Reklama

"Zwycięstwo oczywiście bardzo cieszy, ale nie do końca styl gry mojego zespołu. Ze względu na długa przerwę w oficjalnych rozgrywkach spotkaniach popełnialiśmy bardzo dużo błędów, które umiejętnie wykorzystywali rywale" - powiedział trener krakowian Konrad Jarosz.

W PP rywalizuje sześć zespołów z najwyższej klasy rozgrywkowej (nie zgłosiły się ekipy: Master Pharm Rugby Łódź, Orkan Sochaczew, Skra Warszawa) podzielonych w pierwszej fazie na dwie grupy.

W sobotę rozegrano drugą kolejkę spotkań (z trzech). W grupie Pomorskiej pauzowała Lechia Gdańsk, zaś Centralnej - Awenta Pogoń Siedlce.

Kolejność drużyn w tabelach - gr. Pomorska: 1. Ogniwo, 2. Arka, 3. Lechia; gr. Centralna: 1. Juvenia, 2. Edach Budowlani. Drużyna Awenta Pogoń nie rozegrała jeszcze meczu.

Według nieoficjalnych informacji spotkanie finałowe (zagrają w nim mistrzowie obu grup) odbędzie się 11 lipca w Łodzi.

autor: Rafał Czerkawski

rcz/ cegl/

Zdjęcie Kontuzjowany zawodnik Ogniwa Sopot Piotr Zeszutek (w środku) schodzi z boiska / Adam Warżawa / PAP

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>