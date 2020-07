Stacja ESPN Films nakręci serial dokumentalny o byłym graczu futbolu amerykańskiego Colinie Kaepernicku, który w 2016 roku zainicjował w USA protesty przeciwko brutalności policji wobec czarnoskórych – poinformował właściciel ESPN, The Walt Disney Company.

Stosowną umowę podpisano z 32-letnim byłym sportowcem, dziś aktywistą na rzecz praw człowieka. Serial skupi się na pięciu ostatnich latach życia Kaepernicka, gdy kończył swoją karierę w NFL i rozpoczynał działalność społeczną.

Jesienią 2016 roku Kaepernick, wówczas quarterback drużyny San Francisco 49ers, zaczął klękać na jedno kolano podczas hymnu amerykańskiego przed meczami NFL, protestując przeciw brutalnemu traktowaniu czarnoskórych. Początkowo jego gest nie wywołał większego rezonansu, ale w następnym roku był już masowo naśladowany, co spowodowało m.in. irytację prezydenta USA Donalda Trumpa.



Jednocześnie zakończyła się kariera Kaepernicka w NFL. Po wygaśnięciu umowy z ekipą z San Francisco nie udało mu się podpisać nowej. Zawodnik podejrzewał, że drużyny ligi zmówiły się przeciwko niemu.



"Doświadczenie Colina daje mu unikalną perspektywę na skrzyżowanie sportu, kultury i rasy" - powiedział dyrektor generalny The Walt Disney Company, Bob Iger.

