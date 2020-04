Mistrz świata Magnus Carlsen przegrał z Chińczykiem Lirenem Dingiem 1:3 w siódmej rundzie prestiżowego szachowego turnieju online. Obydwaj arcymistrzowie zagrają w półfinale, gdzie wystąpią także Amerykanie Fabiano Caruana i najlepszy w pierwszej fazie Hikaru Nakamura.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Olivova podbiła serca kibiców zachwycającą sesją. Wideo INTERIA.TV

W ośmioosobowym turnieju Magnus Carlsen Invitational, organizowanym przez norweskiego mistrza świata, uczestniczy m.in. sześciu szachistów z czołowej dziesiątki rankingu FIDE.

Reklama

Największe zainteresowanie wzbudzał w czwartek właśnie mecz aktualnego czempiona i lidera rankingu FIDE Carlsena z trzecim szachistą globu Dingiem. W bezkompromisowym pojedynku wszystkie partie przyniosły rozstrzygnięcia. Aż trzy wygrał Chińczyk - pierwszą, trzecią i czwartą - po 29, 27 i 23 posunięciach, co dało mu pewną wygraną w meczu 3:1.



Była to druga porażka mistrza świata w imprezie, którą zorganizował. Poprzednio uległ w piątej rundzie Holendrowi Anishowi Giriemu.



W pozostałych spotkaniach Giri pokonał drugiego w światowym rankingu Caruanę 2,5:1,5, a Rosjanin Jan Niepomniaszczi zwyciężył startującego pod flagą FIDE 16-letniego Irańczyka Alirezję Firouzję 3:2 po dogrywce.



Takim samym wynikiem zakończył się mecz Nakamury z Francuzem Maxime’em Vachier-Lagrave, co sprawiło, że najstarszy w stawce, 32-letni Amerykanin okazał się najlepszy po pierwszej fazie turnieju.



Mecze składają się z czterech gier szachów szybkich (tempo 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch) - zwycięzca otrzymuje 3 pkt, pokonany - 0. W przypadku remisu 2:2 rozstrzyga dogrywka w szachach błyskawicznych (tzw. armagedon - pięć minut dla białych, ale muszą wygrać; cztery dla czarnych i wystarczy im remis) - w tej sytuacji zwycięzca otrzymuje 2 pkt, a pokonany - 1.



Po 13 dniach rywalizacji i siedmiu rundach, czyli pierwszej fazie turnieju, na czele klasyfikacji generalnej są Nakamura i Ding - po 15 pkt przed Carlsenem i Caruaną - po 13.



W piątek rozpoczyna się druga faza, w której czołowa czwórka zagra systemem pucharowym w czteropartiowych meczach szachów szybkich o zwycięstwo w imprezie.



W piątek w półfinale spotkają się Nakamura z Caruaną, a w sobotę Carlsen z Dingiem. Finał odbędzie się w niedzielę 3 maja. Przy remisie 2:2 przewidziane są dogrywki: dwie partie (5 min + 3 s), w przypadku braku rozstrzygnięcia kolejne dwie (5+3), a następnie armagedon.



Pula nagród wynosi 250 tysięcy dolarów, co jest rekordową kwotą w turniejach online. Zwycięzca otrzyma 70 tys., a kolejni gracze odpowiednio 45, 30, 30, 22,5, 20, 17,5 i 15 tys. dol.



Klasyfikacja końcowa pierwszej fazy (po 7 rundach):

1. Nakamura 7 meczów 15 pkt

2. Ding 7 15

3. Carlsen 7 13

4. Caruana 7 13

5. Niepomniaszczi 7 8

6. Firouzja 7 7

7. Giri 7 7

8. Vachier-Lagrave 7 6

Zdjęcie Magnus Carlsen / AFP