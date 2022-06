Poparł inwazję na Ukrainę. Władimir Putin wręczył mu medal!

Kariakin, urodziny w 1990 roku w Symferopolu, do 2009 roku reprezentował Ukrainę, ale potem zaczął grać dla Rosji.

W lutym roku 2022 poparł inwazję rosyjską na Ukrainę i skierował list otwarty do Władimira Putina, zachęcając go do dalszych działań. Za to został zdyskwalifikowany przez FIDE na sześć miesięcy.

Siergiej Kariakin arcymistrzem został w wieku 12 lat

Wkrótce po zawieszeniu Putin, prezydent Rosji, przyznał mu medal "Za zasługi ojczyźnie", który otrzymują Rosjanie za wybitne zasługi w swoich dziedzinach.

Kariakin to najmłodszy arcymistrz szachowy w historii dyscypliny. Został nim w wieku 12 lat.

