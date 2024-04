Polski zespół zdominował Ligę Mistrzów. Nikt tego wcześniej nie dokonał

To zwycięstwo to zasługa moich świetnych charakternych dziewczyn, które rewelacyjnie walczyły. Wygrać po raz czwarty LM, a trzeci z rzędu to jest po prostu wielki sukces. Miałem pomysł na te dwa mecze finałowe i on się na szczęście sprawdził, choć rywalki grały świetnie

~ powiedział Nęcek.