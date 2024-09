Doskonałe wieści z włoskiej miejscowości Ivrea. Mateusz Polaczyk dokonał czegoś, co jak dotąd jeszcze mu się nie udało - wygrał Puchar Świata w kategorii K1. Jak dotąd to jego największe osiągnięcie w tych zawodach, choć warto przypomnieć, że 36-latek jest bardzo utytułowany, zdobywał wielokrotnie medale mistrzostw świata i Europy. Teraz widać, że jest w świetnej formie i szykuje się do walki w kolejnych startach.