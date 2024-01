Polski golfista wyróżniony, lepiej być nie mogło. Nagrodzili go… sami rywale

Adrian Meronk to najlepszy polski golfista, który szturmem wdarł się do światowej czołówki. W ojczyźnie jego sukcesy zaczynają być coraz mocniej doceniane, czego dowodem jest choćby zajęcie przez 30-latka 10. miejsca w tegorocznym Plebiscycie Przeglądu Sportowego. We wtorek Polaka spotkało jeszcze większe wyróżnienie – otrzymał on bowiem Nagrodę im. Seve’a Ballesterosa. W świecie golfistów taki laur znaczy naprawdę wiele.