Polska w drugiej rundzie World Cup of Darts

Polacy wystąpili w składzie: Sebastian Białecki, Krzysztof Ratajski. Przy stanie 4:4 nasza dwójka kapitalnie wytrzymała presję i pokonała będących w lepszej pozycji Amerykanów, meldując się w 1/8 finału.

Rywal na tym etapie zmagań nie jest jeszcze znany. Spotkanie rozegrane zostanie jednak w sobotę, w sesji wieczornej.

Rozgrywki podczas World Cup of Darts toczą się systemem "best of nine". Pula nagród to 350 tysięcy funtów. Polacy w turnieju nigdy nie zaszli dalej, niż do drugiej rundy. Jutro przed nimi więc szansa na historyczne osiągnięcie.

